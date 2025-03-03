Яндекс 360 обошел Microsoft 365 по числу корпоративных пользователей в России

Яндекс 360 стал самым популярным облачным офисным решением для корпоративных пользователей в России по данным исследования аналитического агентства TelecomDaily, которое имеется в распоряжении Псковской Ленты Новостей. Согласно результатам опроса TelecomDaily, сервис используют 41% компаний — вдвое больше, чем ближайшего конкурента в лице Microsoft 365, результат которого составил 18%.
По итогам 2024 года 41% компаний используют Яндекс 360, тогда как у Microsoft 365 этот показатель составляет 18%. Еще 16% опрошенных работают с платформой «Контур для бизнеса».
Как показало исследование, почти половина компаний, перешедших на российские решения, ранее пользовались Microsoft 365 (42%). Среди тех, кто перешел на Яндекс 360, 43% ранее работали с Microsoft 365, а 16% — с Google Workspace.
В исследовании отмечается, что российский рынок облачного ПО будет продолжать трансформироваться. «Мы видим, что компании больше ориентируются на удобство работы и скорость сервисов, а не просто на имя бренда. Это серьезно меняет баланс сил на рынке», — комментируют в TelecomDaily.
Согласно исследованию, компании выбирают виртуальные офисы, ориентируясь на ключевые функции. Наибольшее значение для бизнеса имеют:
При выборе виртуального офиса компании в первую очередь обращают внимание на стабильность работы, безопасность данных и удобство интерфейса. При этом цена и популярность сервиса, согласно исследованию, оказались менее значимыми факторами.
Исследование TelecomDaily проводилось в форме онлайн-опроса среди 1050 представителей бизнеса, работающих с онлайн-редакторами документов. Система отбора российских пользователей в панели соответствует профессиональным нормам и стандартам ESOMAR в области проведения исследований в сети Интернет.