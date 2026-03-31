Псковичи более 160 раз обратились к специалистам Роспотребнадзора по вопросам защиты прав потребителей

Более 160 обращений поступило на тематическую горячую линию управления Роспотребнадзора по Псковской области, приуроченную ко Всемирному дню прав потребителей, который ежегодно отмечается 15 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Всего за период работы горячей линии поступило 106 обращений по телефону. Кроме того, 23 консультации оказаны в формате личного приема, еще 34 письменных обращения приняты и рассмотрены специалистами.

Вопросы от жителей региона касались общих положений законодательства. В число востребованных тем вошли жилищно-коммунальные услуги, долевое строительство жилья, услуги связи, туристские и финансовые услуги. Псковичи также обращались за разъяснениями по вопросам оказания медицинских и транспортных услуг, приобретения технически сложных товаров, а также продажи товаров дистанционным способом.

По результатам рассмотрения обращений в рамках тематической горячей линии подготовлен один проект искового заявления, по 14 обращениям подготовлены проекты претензий.

