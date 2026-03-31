Харлапковскую школу в Палкинском округе капитально отремонтируют по нацпроекту «Молодежь и дети»

В Палкинском муниципальном округе приступили к реализации президентского национального проекта «Молодежь и дети», направленного на создание условий для становления и развития подрастающего поколения. В рамках проекта капитальный ремонт планируют выполнить в Харлапковской основной школе. Об этом сообщила глава муниципалитета Ольга Потапова на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Ольга Потапова / «ВКонтакте»

В перечень запланированных работ входят замена оконных конструкций и инженерных сетей, общестроительные работы, а также оснащение учебных кабинетов современным оборудованием.

В честь этого состоялось выездное совещание совместно с подрядчиком и представителем строительного контроля, в ходе которого глава муниципалитета обсудила рабочие вопросы и решения по некоторым позициям выполняемых работ.

«1 сентября рассчитываем встретить детей в обновленной школе», - резюмировала Ольга Потапова.
