Харлапковскую школу в Палкинском округе капитально отремонтируют по нацпроекту «Молодежь и дети»

В Палкинском муниципальном округе приступили к реализации президентского национального проекта «Молодежь и дети», направленного на создание условий для становления и развития подрастающего поколения. В рамках проекта капитальный ремонт планируют выполнить в Харлапковской основной школе. Об этом сообщила глава муниципалитета Ольга Потапова на своей странице «ВКонтакте».

В перечень запланированных работ входят замена оконных конструкций и инженерных сетей, общестроительные работы, а также оснащение учебных кабинетов современным оборудованием.

В честь этого состоялось выездное совещание совместно с подрядчиком и представителем строительного контроля, в ходе которого глава муниципалитета обсудила рабочие вопросы и решения по некоторым позициям выполняемых работ.