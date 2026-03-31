Детский омбудсмен раскритиковала предложение Дерипаски о 12-часовом рабочем дне

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская прокомментировала предложение бизнесмена Олега Дерипаски о шестидневной 12-часовой рабочей неделе, подчеркнув, что подобная инициатива не оставляет места для семьи в жизни человека.
«Сейчас активно обсуждают предложение Олега Дерипаски о 12-часовом рабочем дне. И у меня только один вопрос: а детей кто будет воспитывать?» - написала Ольга Ярославская на платформе Max.
Ольга Ярославская добавила, что в реальной жизни ребенку нужны не только еда, одежда и игрушки, но и родители.
Ранее Олег Дерипаска предложил перейти в России на шестидневный рабочий график с 08.00 до 20.00 для того, чтобы быстрее пройти трансформацию «от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями», пишет РИА Новости.