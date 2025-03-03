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Общество

Последний магнат

03.03.2025 20:52|ПсковКомментариев: 0

Сегодня Псковский городской суд признал бывшего псковского вице-губернатора Михаила Гавунаса виновным в совершении мошенничества, легализации денежных средств и подделке документов. Бизнесмен, который уже давным-давно находится за пределами страны, приговорен к восьми с половиной годам колонии. В пользу правительства региона должно быть взыскано более миллиарда рублей причиненного ущерба.

 

Таким образом, завершен, можно сказать, исторический процесс, длившийся без малого тринадцать лет — с 2012-го, когда у силовиков появились первые вопросы к бизнесмену, и он покинул страну. За это время в Псковской области сменились губернатор и прокуроры (после инициировавшего преследование Гавунаса Тимура Кебекова служит уже третий глава надзорного ведомства), а политический климат в стране и регионе стал совершенно иным. Менялись эпохи, однако «Дело Гавунаса» жило и, как казалось многим, будет длиться вечно.

Однако у любой истории есть свой финал. Наступил он и в этом деле — в виде вынесенного сегодня приговора. Решение суда, вне всякого сомнения, не является неожиданностью. Оправдательный приговор был невозможен — тем более с учетом того, что правоохранители столько лет занимались расследованием, а со стороны бизнесмена фактически был брошен вызов системе.

Дело тянулось так долго, что значительной части читателей ПЛН - прежде всего, молодым - в принципе непонятно, почему Михаила Гавунаса в СМИ нередко называют «некогда всесильным, опальным псковским олигархом» и отчего к этой истории привлечено такое внимание. Поэтому имеет смысл напомнить, кто такой Михаил Гавунас.

Впервые о нем псковичи услышали в 1996-м, когда член ЛДПР Евгений Михайлов баллотировался на пост губернатора, и среди помогавших ему на выборах был 28-летний «советник по экономическим вопросам председателя ЛДПР Владимира Жириновского» Михаил Гавунас — отнюдь не крупный коммерсант из Москвы, после окончания ПТУ и службы в органах МВД решивший заняться бизнесом. При поддержке ЛДПР Евгений Михайлов был избран губернатором, а помогавшие ему на выборах однопартийцы заняли ключевые посты в администрации региона. Один из немногих членов этой команды, понимавший в экономике, был назначен вице-губернатором. Причем, Михаил Гавунас стал не просто заместителем главы, а тем, кто, по мнению многих, реально «рулил» областью, оказывал огромное влияние на ход процессов и стремился взять под личный контроль едва ли не всё. Практически с самого начала работы в Пскове он стал раздражителем для многих представителей региональных элит — прежде всего для условных демократов. Многие из них в те годы были депутатами Псковского областного Собрания, и с парламентской трибуны в первых лиц исполнительной власти нередко летели стрелы критики. В 1997-м региональный парламент впервые выступил с публичным политическим заявлением после того, как противостояние Михаила Гавунаса (его пытались привлечь к даче показаний сотрудники управления внутренних дел) с главным псковским милиционером Сергеем Щадриным едва не закончилось штурмом Дома Советов. Вице-губернатору пришлось укрываться в кабинете своего начальника, который благодаря статусу члена Совета Федерации обладал неприкосновенностью, а затем на частном самолете Михаил Гавунас был «эвакуирован» в столицу, где дал известную пресс-конференцию. В наше время эта история воспринимается как фантасмагория, но в 1990-е такое было возможно: вице-губернатор смог победить начальника УМВД. А в дальнейшем он многие годы ладил с силовиками, помогал им, при этом пользовался охраной сотрудников правоохранительных органов.

Покинув администрацию области накануне губернаторских выборов - 2000, Михаил Гавунас ушел в политическую тень и занимался бизнесом. Но уже в 2002 году он вернулся в политику и стал депутатом областного Собрания по списку «Единства». Затем, еще дважды – в 2007 и 2011 годах – избирался в Псковский региональный парламент по списку «Единой России». Причем, был не рядовым депутатом, а заместителем председателя и главой одного из ключевых комитетов – образно говоря, системообразующим элементом Собрания. В те годы Михаил Гавунас создавал региональное отделение партии власти, финансировал его, оказывал влияние на решения, в том числе на то, кому быть депутатом, а кому - нет. Интересно, что затем прежние соратники по партии стали воротить нос от него. В целом Михаил Гавунас влиял на множество процессов в общественно-политической жизни региона, в том числе благодаря ему запускались медийные проекты. В связи с этим сегодня достаточно забавно читать «разоблачения» на ПАИ, которое было создано и финансировалось в свое время на его деньги.

Михаил Гавунас сохранял позиции при трех губернаторах. В свое время добился контроля над Печорами, ставил и сменял там глав и депутатов.

Играя заметную роль в политике, он долгое время оставался одним из наиболее успешных бизнесменов и богатейших людей региона, группа которого приобрела мясокомбинат, агрофирму «Черская» и целый ряд других активов. Особого разговора заслуживает создание ГУП «Псковалко» и приобретение у облпотребсоюза «Псковпищепрома» - сделка, которая обогатила Михаила Гавунаса. Согласно декларациям о доходах, в конце 2000-х — начале 2010-х ежегодный доход бизнесмена превышал 50 миллионов рублей. Собственно говоря, необходимость публично декларировать доходы и стала одним из наиболее проблемных моментов в биографии депутата. Именно с этой темы начались большие неприятности Михаила Гавунаса.

Как известно, он не захотел декларировать имущество и доходы на том основании, что не является депутатом областного Собрания на штатной основе, денег там не получает — а раз так, то и отчитываться публично не должен. В прокуратуре считали иначе. Вместо того, чтобы повиниться и исполнить требования «ока государева» бизнесмен, согласно легенде, якобы не то послал прокурору бутылку дорогого коньяка, не то с коньяком же пришел к нему «решать вопрос».

Как говорится, тогда коса нашла на камень. Из противостояния с областным прокурором псковский бизнесмен вышел побежденным — уехал от проблем в Израиль, гражданином которого являлся уже в 2000-е. И живет там по сей день.

Притом, что во второй половине 1990-х и в нулевые имя Михаила Гавунаса было одиозным для многих представителей псковского политического класса, следует сказать, что за годы работы в Псковской области он проявил себя как жесткий и эффективный управленец и предприниматель, реализовавший ряд бизнес-проектов - таких, как печорский завод «Евро-Керамика», первый в Пскове гипермаркет «Империал», опять же первая в городе торговая сеть «Пчелка» и другие.

Однако в памяти он останется прежде всего благодаря ГУП «Псковалко» и «Псковпищепрому». Львиная доля журналистских расследований, сохранившихся в сети интернет и в архивах печатных изданий, посвящена этой теме — и уж как только в них его не шельмовали, раз за разом расписывая уникальное псковское ноу-хау — дотирование алкогольного производства из бюджета.

Одни считали Михаила Гавунаса эдаким Остапом Бендером, хитрым комбинатором и авантюристом, а другие отдавали должное его энергии и предприимчивости, отмечая, что способный на смелые действия, неглупый, принадлежащий к числу пассионариев «человек из 1990-х» в определенный момент потерял ощущение времени. Не осознал, что оно изменилось — и «как раньше» уже нельзя.

Сегодня в «Деле Михаила Гавунаса» поставлена точка. Правда, кто-то тут попросит не спешить и скажет про то, что юристы бизнесмена наверняка еще будут обжаловать приговор. Однако со стопроцентной уверенностью можно говорить, что это ровным счетом ничего уже не изменит — ни в обвинительном приговоре, ни в будущем живущего далеко за пределами России Михаила Гавунаса. Этот кейс закрыт. Длинная история о том, как изменилось время и что стало с не почувствовавшим перемен, не встроившимся в новую реальность «человеком из девяностых», завершена и может служить уроком.

Александр Савенко

Источник: Псковская Лента Новостей
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