Политика

Рейтингомер: приговор Гавунасу, визит Турчака и новый почетный гражданин

Категорически всех приветствую! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Михаил Гавунас

Минус пять получает бизнесмен, бывший вице-губернатор Псковской области Михаил Гавунас, более двенадцати лет находящийся за границей и объявленный в международный розыск. Сегодня Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в его отношении. Господин Гавунас, которого нередко называют «опальным псковским олигархом», признан виновным в совершении мошенничества, легализации денежных средств и подделке документов и приговорен к восьми с половиной годам колонии общего режима. В пользу правительства региона должно быть взыскано более миллиарда рублей причиненного ущерба. Таким образом поставлена точка в одном из самых резонансных и долгоиграющих уголовных процессов в Псковской области.

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-4 Валерий Зайцев

Минус четыре ставим главе Печорского муниципального округа Валерию Зайцеву. Как передают масс-медиа, «око государево» обратило внимание местных властей на плохое состояние дорог в нескольких поселениях округа. Как считают в прокуратуре, находящиеся в ненадлежащем состоянии дороги, а также отключаемое в ночное время освещение создают угрозу безопасности дорожного движения и способствует совершению ДТП.

-3 Елена Тимашова

Фото: правительство Псковской области

Тройку со знаком минус отправляем в адрес руководителя областного управления по МСУ и территориальному развитию Елены Тимашовой. Притом, что в рамках муниципальной реформы в округа преобразованы последние 10 районов Псковской области, проводящиеся преобразования вызвали критику со стороны региональных парламентариев. Замечания прозвучали не только из уст тех представителей оппозиции, которые и раньше выступали против реформы, но и со стороны прежде лояльных депутатов. Они отмечают, что власти слабо поработали с населением районов. Как следствие люди там не понимают, зачем нужна реформа. А раз так — ошибку надо исправлять.

-2 Наталья Серебренникова

Фото: правительство Псковской области

Минус два получает руководитель областного комитета по управлению государственным имуществом Наталья Серебренникова. Причиной тому — обсуждаемая в Telegram-каналах и социальных сетях тема якобы имевших место неправомерных действий чиновницы в сфере госзакупок. Как отмечают наблюдатели, главу КУГИ могли бы оштрафовать, однако с 1 марта соответствующая статья кодекса об административных правонарушениях утратила силу.

-1 Андрей Маковский

Минус один ставим депутату областного Собрания от партии «Новые люди» Андрею Маковскому. Причина в неоднозначном восприятии общественностью инициативы регионального парламентария относительно введения повышенных пошлин на западные товары для фирм, которые некогда ушли из России. Как посчитали многие, озвученное «новолюдем» предложение — это чистой воды популизм. Да и не сказать, чтоб такая уж очень актуальная инициатива — как высказался один известный в прошлом псковский политик, звеня копытами они к нам сюда не побегут.

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0 Дмитрий Петров

Фото: администрация Гдовского района

Нейтральную оценку 0 получает депутат Гдовского районного собрания Дмитрий Петров. На состоявшейся во вторник 25 февраля сессии он был избран новым председателем этого органа местного самоуправления. Кандидатуру Дмитрия Петрова поддержали 11 из 12 присутствовавших депутатов. Один из народных избранников высказался за альтернативную кандидатуру. Напомним, что ранее пост председателя районного собрания покинул Николай Капитонов.

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+1 Марина Хохлова

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Плюс один ставим Марине Хохловой, которая, судя по всему, пролонгирует свои полномочия на посту председателя Счетной палаты Псковской области. В настоящее время представление председателя Псковского областного Собрания депутатов и документы на Марину Хохлову направлены в Счетную палату Российской Федерации на согласование для повторного назначения.

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+2 Антон Минаков

Плюс два заработал региональный координатор ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков. Положительной оценкой отмечаем смелую и честную позицию либерал-демократа, публично высказавшегося, во-первых, в защиту сокращенных себежских врачей, а, во-вторых, по теме муниципальной реформы. Господин Минаков воздержался от голосования за принятие законопроектов о преобразовании 10 районов области в округа и пояснил, что законопроект пойдет во благо, но жители муниципалитетов «не понимают, зачем этот закон, и не верят в оптимизацию».

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+3 Антон Дымов

Строчкой выше на +3 расположился генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов. Как мы уже отмечали, с его приходом на пост руководителя газовой компании значительно ускорился темп газификации региона. Работа команды Антона Дымова получает положительную оценку со стороны руководителей органов власти — как внутри региона, так и в федеральном центре. Следствием этого можно считать принятое в правительстве решение о направлении дополнительных средств на программу социальной газификации. Выделенные средства позволят подключить к газу дома многих представителей льготных категорий граждан.

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+4 Андрей Турчак

Плюс четыре получает глава Республики Алтай, бывший губернатор и экс-сенатор от Псковской области Андрей Турчак, побывавший в нашем регионе и принявший участие в памятных мероприятиях в честь 25-летия подвига легендарной 6-й роты. Многие годы Андрей Турчак оказывает поддержку родственникам героев и сохраняет память об их подвиге. Несмотря на то, что в прошлом году он получил новое назначение в Горно-Алтайск, политик не забывает ранее данных обещаний и продолжает оказывать помощь.

+5 Александр Котов

Максимально высокую оценку плюс пять заслужил спикер областного Собрания депутатов Александр Котов. Члены Общественной палаты единогласно поддержали ходатайство губернатора Михаила Ведерникова о присвоении председателю регионального парламента звания Почетного гражданина Псковской области. Инициатива получила поддержку коллег Александра Котова — руководителей партийных фракций в областном Собрании. Он станет всего третьим Почетным гражданином Псковской области — ранее этого звания были удостоены только Юрий Шматов и митрополит Тихон.

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Это было очередное обозрение от Господина Рейтингомера. До следующей встречи через неделю.