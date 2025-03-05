Общество

День женщин в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Международный женский день — это время, когда город наполняется ароматом весенних цветов и искренними улыбками. В эти дни улицы оживают благодаря людям, спешащим с букетами в руках. Каждый стремится сделать любимую женщину особенной, выразить ей свою заботу, уважение и признательность.

Жители Пскова несут домой яркие букеты тюльпанов и нежных мимоз, символизирующие приход весны и обновление природы, чествуя прекрасную половину человечества. Сами женщины тоже участвуют в создании праздничной атмосферы, выбирая цветы для своих близких и друзей.

Подробнее о том, как Международный женский день проходит в Пскове, смотрите в фоторепортаже Анны Тягуновой.