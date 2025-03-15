Общество

Гаражи демонтируют на улице Челнокова в Пскове

Самовольно установленные гаражи демонтируют на улице Челнокова, 5А в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации Пскова.

Фото здесь и далее: контрольное управление администрации Пскова

Администрация города Пскова издала постановления о демонтаже самовольно установленных гаражей, размещённых по адресу: город Псков, улица Челнокова, возле дома №5А.

В случае неосуществления демонтажа гаражей в сроки, установленные постановлениями, они будут демонтированы в порядке очерёдности муниципальным казенным учреждением города Пскова «Служба благоустройства города».