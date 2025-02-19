Александр Гуцан о реконструкции бывшего «Октября»: Лучшего общественного пространства в Пскове сейчас нет

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрели новое здание историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василева в Пскове 20 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В обновленном здании Михаила Ведерникова и Александра Гуцана встретили глава города Пскова Борис Елкин и директор Централизованной библиотечной системы Пскова Галина Большакова.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Работники библиотеки провели экскурсию для почетных гостей. На ней рассказали о залах, которые расположены в новом пространстве. Напомнили о легенде о мече Довмонта, который сейчас располагается на стенах Псковского кремля. «Пока меч в городе, город под надёжной защитой», - гласит легенда.
В библиотеке есть планетарный сканер, который позволяет сканировать любую литературу и оцифровывать её.
Напомним, библиотеку торжественно открывают сегодня, 20 февраля. Она располагается в здании бывшего кинотеатра «Октябрь». В здании установлено интерактивное оборудование и система «Умный дом». Есть несколько мультимедийных пространств, где воспроизводятся отснятые сюжеты об истории Псковского края.
В торжественной церемонии открытия также приняли участие заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова.