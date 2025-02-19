Культура

Александр Гуцан о реконструкции бывшего «Октября»: Лучшего общественного пространства в Пскове сейчас нет

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрели новое здание историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василева в Пскове 20 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я поражен, не готов был такое увидеть. По большому счету то, что ждали жители Псковской области, свершилось. Сегодня проходит официальное открытие этой прекрасной библиотеки. Хочу отметить, что это заслуга не только губернатора, но и нашего президента Владимира Путина, потому что проведена достойная реконструкция. Здание объединило в себе не только библиотечное пространство, но и туристский центр, и интерактивное музейное пространство. На сегодняшний день лучшего общественного пространства на территории Пскова нет», - сказал Александр Гуцан.

В обновленном здании Михаила Ведерникова и Александра Гуцана встретили глава города Пскова Борис Елкин и директор Централизованной библиотечной системы Пскова Галина Большакова.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Работники библиотеки провели экскурсию для почетных гостей. На ней рассказали о залах, которые расположены в новом пространстве. Напомнили о легенде о мече Довмонта, который сейчас располагается на стенах Псковского кремля. «Пока меч в городе, город под надёжной защитой», - гласит легенда.

В библиотеке есть планетарный сканер, который позволяет сканировать любую литературу и оцифровывать её.

Напомним, библиотеку торжественно открывают сегодня, 20 февраля. Она располагается в здании бывшего кинотеатра «Октябрь». В здании установлено интерактивное оборудование и система «Умный дом». Есть несколько мультимедийных пространств, где воспроизводятся отснятые сюжеты об истории Псковского края.

В торжественной церемонии открытия также приняли участие заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова.