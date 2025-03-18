Психолог назвала пять признаков того, что женщина использует мужчину в отношениях

Психолог Майя Голубева поделилась пятью тревожными сигналами, которые указывают на использование мужчины женщиной в отношениях. Эксперт подчеркнула, что распознать такие ситуации бывает сложно, особенно когда эмоции затмевают объективное восприятие происходящего. Тем не менее важно замечать определенные красные флажки в поведении партнера.
Первым таким признаком являются частые просьбы о помощи, особенно финансовые. Если партнер просит о материальной поддержке, но взамен не проявляет искреннего участия и заботы, это может указывать на манипуляции.
Второй флажок — игнорирование потребностей и проблем мужчины. Если женщина не интересуется переживаниями своего партнера и не оказывает эмоциональной поддержки, это может говорить о недостаточной взаимности.
Третья тревожная черта — чрезмерные комплименты и лесть, которые не сопровождаются настоящими поступками. По мнению эксперта, такое поведение может служить инструментом манипуляции ради получения желаемого.
Наконец, пятым тревожным знаком выступает интерес, проявляемый только тогда, когда женщине что-то нужно. В остальное время она может игнорировать партнера или держаться на расстоянии.
Майя Голубева советует не закрывать глаза на такие сигналы и трезво оценивать, насколько отношения действительно равноправны и приносят радость обеим сторонам. Открытое обсуждение чувств поможет лучше понять намерения друг друга, пишет RuNews24.ru.
«Важно помнить, что самые лучшие отношения строятся на любви, уважении и взаимной поддержке. Не позволяйте себя использовать и не оставайтесь в отношениях, которые причиняют боль и дискомфорт», – подытожила психолог Майя Голубева.