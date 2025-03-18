Общество

Психолог назвала пять признаков того, что женщина использует мужчину в отношениях

Психолог Майя Голубева поделилась пятью тревожными сигналами, которые указывают на использование мужчины женщиной в отношениях. Эксперт подчеркнула, что распознать такие ситуации бывает сложно, особенно когда эмоции затмевают объективное восприятие происходящего. Тем не менее важно замечать определенные красные флажки в поведении партнера.

Первым таким признаком являются частые просьбы о помощи, особенно финансовые. Если партнер просит о материальной поддержке, но взамен не проявляет искреннего участия и заботы, это может указывать на манипуляции.

«Если возлюбленная регулярно обращается с просьбой о финансовой помощи, дорогих услугах, но при этом не проявляет заботы и внимания в ответ, это может быть признаком использования. Важно отличать искреннюю потребность в помощи от манипулятивного поведения» - отметила эксперт.

Второй флажок — игнорирование потребностей и проблем мужчины. Если женщина не интересуется переживаниями своего партнера и не оказывает эмоциональной поддержки, это может говорить о недостаточной взаимности.

Третья тревожная черта — чрезмерные комплименты и лесть, которые не сопровождаются настоящими поступками. По мнению эксперта, такое поведение может служить инструментом манипуляции ради получения желаемого.

«Четвертый флажок - это нежелание брать на себя ответственность в отношениях. Как правило, в таких отношениях женщина избегает обсуждения серьезных вопросов, не хочет планировать будущее вместе и не берет на себя ответственность за развитие отношений. Это может быть признаком того, что она не заинтересована в создании прочных и длительных отношений, а в данный момент ей просто удобно находиться около конкретного мужчины», - раскрывает психолог.

Наконец, пятым тревожным знаком выступает интерес, проявляемый только тогда, когда женщине что-то нужно. В остальное время она может игнорировать партнера или держаться на расстоянии.

Майя Голубева советует не закрывать глаза на такие сигналы и трезво оценивать, насколько отношения действительно равноправны и приносят радость обеим сторонам. Открытое обсуждение чувств поможет лучше понять намерения друг друга, пишет RuNews24.ru.

«Важно помнить, что самые лучшие отношения строятся на любви, уважении и взаимной поддержке. Не позволяйте себя использовать и не оставайтесь в отношениях, которые причиняют боль и дискомфорт», – подытожила психолог Майя Голубева.