Общество

Ограничительные меры из-за ОРВИ ввели в учреждениях допобразования Псковской области

Ограничительные меры ввели для учреждений дополнительного образования Псковской области в связи с эпидобстановкой, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по образованию Псковской области.

«На основании предписания главного государственного санитарного врача по Псковской области от 11.03.2025 № 95, в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, в целях ограничения распространения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом с 12 марта до особого распоряжения занятия в учреждениях дополнительного образования сферы образования Псковской области организованы с применением дистанционных технологий», - сообщили в комитете.

Также в образовательных учреждениях усилили контроль за проведением ежедневных утренних фильтров с целью недопущения в коллектив детей и сотрудников с признаками острой респираторной инфекции.

Приостановление образовательного процесса в группе, классе или организации в случае будет действовать при отсутствия 20% детей на срок не менее 7 суток.

Напомним, школы Куньинского района и Великих Лук переведены на дистанционный формат обучения из-за роста заболеваемости ОРВИ.

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В Пскове в дистанционный формат переведены занятия в учреждениях дополнительного образования.