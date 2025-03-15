Общество

Школы Куньинского района переходят на «дистанционку» с 18 марта

Школы Куньинского района переходят на дистанционный режим обучения с 18 по 23 марта в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. А с 24 марта начинаются каникулы. Об этом глава района Олег Лебедев сообщил в своем Telegram-канале.

«В связи с резким ростом заболеваемости ОРВИ среди школьников принято решение о переводе школ на дистанционный режим обучения с завтрашнего дня (18 марта) по 23 марта. С 24 марта начинаются каникулы. Эта мера позволит предупредить дальнейшее распространение инфекции», - написал Олег Лебедев.

По детским садам решение будет приниматься отдельно, по результатам анализа посещаемости каждого филиала.

Напомним, учебные заведения Великих Лук переведены на дистанционное обучение с 17 марта.

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