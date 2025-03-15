Общество

Учреждения дополнительного образования Пскова переходят на дистанционное обучение

С сегодняшнего дня, в соответствии с предписанием главного санитарного врача Псковской области, занятия в учреждениях дополнительного образования переходят в дистанционный формат на ближайшую неделю. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Это решение принято с целью снижения риска заболеваний среди детей перед весенними каникулами, которые также помогут уменьшить количество контактов и замедлить распространение инфекции», - написал Борис Елкин.

Глава города пояснил, что дистанционное обучение обеспечит непрерывность учебного процесса и позволит продолжать занятия в безопасных условиях.

Напомним, учебные заведения Великих Лук переведены на дистанционное обучение с 17 марта.