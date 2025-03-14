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Общество

Учебные заведения Великих Лук переведены на дистанционное обучение

14.03.2025 12:31|ПсковКомментариев: 0

Учебные заведения Великих Лук переведены на дистанционное обучение с 17 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования администрации города. 

Дистанционное обучение в том числе введено учреждениях дополнительного образования. Оно продлится с 17 по 23 марта.

Переход на «дистанционку» обусловлен исполнением предписания главного государственного санитарного врача по Псковской области. Мера введена в целях обеспечения образовательной деятельности в условиях роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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