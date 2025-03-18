«Дневной дозор»: Насколько «дистанционка» вредит образовательному процессу в школах?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Насколько "дистанционка" вредит образовательному процессу в школах?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Дистанционка» - слово, которое прочно обосновалось в нашем лексиконе пять лет назад из-за пандемии коронавируса. Весной 2020 года всех россиян отправили на самоизоляцию, чтобы минимизировать контакты и тем самым снизить вероятность дальнейшего распространения неизвестного на тот момент, и потому пугающего вируса. Многие россияне, за некоторым исключением, стали работать из дома, а школьники и студенты перешли на дистанционное обучение.
Сегодня, пять лет спустя, уже стерлось из памяти, как это было непросто. На первый взгляд, учить и учиться в режиме онлайн — это удобно. К тому же эта опция позволила обеспечить непрерывность учебного процесса. А с другой стороны, многих учителей, детей и родителей «дистанционка» повергла в стресс, им пришлось осваивать новые грани компьютерной грамотности. К тому же, детей было крайне непросто мотивировать на учебу по расписанию в домашних условиях. И, чем младше ребенок, тем сложнее его мотивировать. Непростым квестом дистанционное обучение стало для семей, у которых нет домашнего компьютера, и для семей, где воспитывается несколько детей, а компьютер всего один…
Когда пандемия отступила, дистанционный формат обучения стали использовать в условиях всплеска сезонных заболеваний. Вот и сейчас по этому пути идут Великие Луки, Куньинский район и частично Псков. С 17 по 23 марта из-за сильного роста заболеваемости ОРВИ на «дистанционку» отправили все учебные заведения южной столицы региона, включая учреждения дополнительного образования. Школы Куньинского района переходят на дистанционный режим обучения с 18 по 23 марта. Как ожидается, принятые меры (да еще и с учетом стартующих с 24 числа каникул) позволят на две недели разобщить детей и прервать цепочку распространения заболевания. В Пскове с 17 марта на «дистанционку» отправили только учреждения дополнительного образования.
Можно ли на сегодняшний день с уверенностью сказать, что дистанционный формат обучения себя оправдал, что все школьники и учителя с родителями «плавают» в нем, как рыба в воде? Стала ли «дистанционка» адекватной заменой очному обучению? Мнение педагогического сообщества на этот счет не так радужно. Многие учителя отмечают, что дистанционный формат расхолаживает учеников, что они воспринимают его как каникулы, что это мало похоже на нормальный учебный процесс: электронные системы толком не работают, всё сводится к тому, что детям просто дают задания. И это на фоне общего падения уровня российского школьного образования - сегодня оно далеко от европейского уровня.
Так что же такое «дистанционка» — благо или зло? Помогает она или вредит учебному процессу? Что должно превалировать при принятии решения об уходе школьников на дистанционный формат обучения — забота об их здоровье или качество образования? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Принимая решение о переводе тех или иных учреждений на дистанционный формат, власти Пскова руководствуются рекомендациями Роспотебнадзора, сообщил заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный. Он считает «дистанционку» адекватным форматом обучения в период всплеска заболеваемости.
С тем, что в случае всплеска заболеваемости школы надо закрывать на карантин, никто не спорит — это намного лучше, чем заболевшие дети будут ходить в школу и заражать друг друга. И намного лучше, чем на уроках будет сидеть по 3 человека в каждом классе, рассуждает директор Псковского планетария, учитель физики и астрономии Владимир Колпаков. Но он выступает категорически против «дистанционки», называет такой формат «полным кошмаром» и полагает, что даже в случае пандемии и карантина школьников нельзя переводить на дистанционное обучение. Намного больше пользы будет, если они за это время хорошенько отдохнут и вернутся к очному обучению полными сил и соскучившимися.
Ничто не заменит живого общения учителя с учениками, поэтому дистанционный формат всегда будет проигрывать очному формату обучения, отмечает заместитель директора 29-й гимназии Пскова по учебно-воспитательной работе Анна Хаянен. Поэтому он хорош только на случай каких-то экстренных ситуаций, когда очное обучение школьников невозможно.
Фото с сайта гимназии №29
Здоровье детей должно стоять на первом месте, поэтому если есть основания, то нужно переводить учреждения образования на дистанционный формат обучения, убеждена многодетная мать, уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская. По ее мнению, дети достаточно хорошо ориентируются в гаджетах для того, чтобы обучаться в удаленном формате, но родители должны присматривать за тем, чтобы они исполняли свои образовательные обязанности надлежащим образом.
В Псковском районе, к счастью, нет обострения заболеваемости гриппом и ОРВИ, поэтому переводить учреждения образования на «дистанционку» не пришлось, рассказывает глава района, бывший директор Тямшанской гимназии Наталья Федорова. Она, как и многие другие наши спикеры, тоже считает, что дистанционный формат никогда не станет адекватной заменой очному обучению, а хорош только как крайняя мера.
В условиях серьезной необходимости — пандемии или карантина — дистанционное обучение спасает учителей и школьников, так как позволяет реализовывать определенные составляющие обучения в период, когда невозможно обучаться очно, отмечает педагог, историк и депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман. Кроме того, дистанционный формат очень помогает детям, имеющим ограничения по здоровью. Тем не менее, дистанционное обучение никогда не станет адекватной заменой очному — для качественного обучения важен индивидуальный подход учителя к ученику, а дистанционный формат его не предполагает. Кроме того, по мнению Татьяны Пасман, говорить о том, что учителя, ученики и родители чувствуют себя в дистанционном формате, как рыба в воде, пока не приходится.
Хорошо, что технологии не стоят на месте и с течением времени приходят в самые разные сферы нашей жизни, в том числе и в образование. Лишь бы только на пользу. Что же касается дистанционного обучения, большинство наших экспертов видят в нем пользу, но только в крайних случаях. Как было с пандемией коронавируса или в случаях подъема заболеваемости ОРВИ. Трудно поспорить с необходимостью дистанционного формата, и когда идет речь о детях, которые не могут посещать школу по состоянию здоровья. В целом же, как ни крути, для качественного обучения важен индивидуальный подход к ребенку, тесный контакт между детьми и учителем. А дистанционное обучение воспринимается многими детьми как включенный фоном фильм. А разве можно чему-то нормально научиться краем уха или в полглаза?
Татьяна Иванова