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«Дневной дозор»: Насколько «дистанционка» вредит образовательному процессу в школах?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Насколько "дистанционка" вредит образовательному процессу в школах?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Дистанционка» - слово, которое прочно обосновалось в нашем лексиконе пять лет назад из-за пандемии коронавируса. Весной 2020 года всех россиян отправили на самоизоляцию, чтобы минимизировать контакты и тем самым снизить вероятность дальнейшего распространения неизвестного на тот момент, и потому пугающего вируса. Многие россияне, за некоторым исключением, стали работать из дома, а школьники и студенты перешли на дистанционное обучение.

Сегодня, пять лет спустя, уже стерлось из памяти, как это было непросто. На первый взгляд, учить и учиться в режиме онлайн — это удобно. К тому же эта опция позволила обеспечить непрерывность учебного процесса. А с другой стороны, многих учителей, детей и родителей «дистанционка» повергла в стресс, им пришлось осваивать новые грани компьютерной грамотности. К тому же, детей было крайне непросто мотивировать на учебу по расписанию в домашних условиях. И, чем младше ребенок, тем сложнее его мотивировать. Непростым квестом дистанционное обучение стало для семей, у которых нет домашнего компьютера, и для семей, где воспитывается несколько детей, а компьютер всего один…

Когда пандемия отступила, дистанционный формат обучения стали использовать в условиях всплеска сезонных заболеваний. Вот и сейчас по этому пути идут Великие Луки, Куньинский район и частично Псков. С 17 по 23 марта из-за сильного роста заболеваемости ОРВИ на «дистанционку» отправили все учебные заведения южной столицы региона, включая учреждения дополнительного образования. Школы Куньинского района переходят на дистанционный режим обучения с 18 по 23 марта. Как ожидается, принятые меры (да еще и с учетом стартующих с 24 числа каникул) позволят на две недели разобщить детей и прервать цепочку распространения заболевания. В Пскове с 17 марта на «дистанционку» отправили только учреждения дополнительного образования.

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Можно ли на сегодняшний день с уверенностью сказать, что дистанционный формат обучения себя оправдал, что все школьники и учителя с родителями «плавают» в нем, как рыба в воде? Стала ли «дистанционка» адекватной заменой очному обучению? Мнение педагогического сообщества на этот счет не так радужно. Многие учителя отмечают, что дистанционный формат расхолаживает учеников, что они воспринимают его как каникулы, что это мало похоже на нормальный учебный процесс: электронные системы толком не работают, всё сводится к тому, что детям просто дают задания. И это на фоне общего падения уровня российского школьного образования - сегодня оно далеко от европейского уровня.

Так что же такое «дистанционка» — благо или зло? Помогает она или вредит учебному процессу? Что должно превалировать при принятии решения об уходе школьников на дистанционный формат обучения — забота об их здоровье или качество образования? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Принимая решение о переводе тех или иных учреждений на дистанционный формат, власти Пскова руководствуются рекомендациями Роспотебнадзора, сообщил заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный. Он считает «дистанционку» адекватным форматом обучения в период всплеска заболеваемости.

«Мы действуем, исходя из рекомендаций главного санитарного врача. В настоящий момент принято решение вывести на дистанционные форматы работы дополнительное образование. И на сегодняшний день нам видится, что эта профилактическая мера поможет продержаться до каникул. До весенних каникул осталось всего неделя. Эти каникулы могут стать естественным способом уменьшить скопление людей в коллективах, что в свою очередь снизит уровень заболеваемости. Поэтому в настоящий момент мы внимательно наблюдаем за заболеваемостью каждый день и рассчитываем, что тех мер, которые на сегодняшний день приняты, будет достаточно».

С тем, что в случае всплеска заболеваемости школы надо закрывать на карантин, никто не спорит — это намного лучше, чем заболевшие дети будут ходить в школу и заражать друг друга. И намного лучше, чем на уроках будет сидеть по 3 человека в каждом классе, рассуждает директор Псковского планетария, учитель физики и астрономии Владимир Колпаков. Но он выступает категорически против «дистанционки», называет такой формат «полным кошмаром» и полагает, что даже в случае пандемии и карантина школьников нельзя переводить на дистанционное обучение. Намного больше пользы будет, если они за это время хорошенько отдохнут и вернутся к очному обучению полными сил и соскучившимися.

«Многие взрослые люди хоть раз проходили какие-нибудь онлайн-курсы. Как их обычно проходят? У тебя включено фоном занятие, если это не сильно для тебя важно. Ты занимаешься своими делами, ползаешь в интернете, чуть ли не кино смотришь или что-то делаешь и параллельно слушаешь, что тебе рассказывает лектор. Это не обучение. Мне кажется, что домашнее обучение — это просто кошмар с точки зрения качества обучения и усвоения материала. Если бы дети хотели учиться и учились бы самостоятельно, то увлекающемуся, разбирающемуся ребенку и школа-то не нужна была бы. Он бы сидел дома и учился бы сам. И, может быть, даже и лучше бы это делал, чем в классе, где 90% учиться не хотят. Но так же не получается. Поэтому мне кажется, что страдает у нас, конечно, образование от этого. Например, у меня на физике за неделю прошло бы 4 урока. 4 урока – это достаточно много. Можно было бы и новую тему изучить, и задачу порешать. На "дистанционке" это, мягко говоря, почти что профанация. По сути дела, по плану тема пройдена, а по факту дети ее не знают. Все-таки очные занятия и дистанционные занятия – это две большие разницы. К дистанционным занятиям нужно готовиться отдельно, испытывать трудности с заданиями и всем остальным. Поэтому это трата времени учителя, трата времени ученика, когда он может спокойно полежать, книжку почитать, отдохнуть немножко, соскучиться по учебе и с новыми силами пойти учиться. А пока мы только зря тратим время, как это часто бывает у нас. Мы лишь имитируем деятельность, играем в имитацию. Вместо того, чтобы делать всё хорошо, мы лишь притворяемся, что выполняем свою работу качественно».

Ничто не заменит живого общения учителя с учениками, поэтому дистанционный формат всегда будет проигрывать очному формату обучения, отмечает заместитель директора 29-й гимназии Пскова по учебно-воспитательной работе Анна Хаянен. Поэтому он хорош только на случай каких-то экстренных ситуаций, когда очное обучение школьников невозможно.

Фото с сайта гимназии №29

«В целом использование этой системы обучения во время карантина оказалось довольно удобным. Конечно, есть некоторые проблемы: не все родители могут подключиться к платформе, не все дети имеют возможность. Однако большинство детей, особенно из 5–11 классов, активно пользуются этой системой, а их родители следят за тем, как проходят уроки и выдаются домашние задания. Это хороший дополнительный инструмент для обучения дома. Но, конечно, это не заменит живого общения с учителем, как бы то ни было. В любом случае, дистанционное обучение в чем-то и расхолаживает ребенка, потому что объем пройденного материала и объем задаваемого домашнего задания меньше, нежели если мы говорим про живое общение. Поэтому, соответственно, и степень контроля при дистанционном обучении меньше со стороны учителя. Поэтому полностью говорить о том, что дистанционное обучение заменяет живой процесс общения, мы не можем. Это как вспомогательная палочка-выручалочка на случай каких-то экстренных моментов».

Здоровье детей должно стоять на первом месте, поэтому если есть основания, то нужно переводить учреждения образования на дистанционный формат обучения, убеждена многодетная мать, уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская. По ее мнению, дети достаточно хорошо ориентируются в гаджетах для того, чтобы обучаться в удаленном формате, но родители должны присматривать за тем, чтобы они исполняли свои образовательные обязанности надлежащим образом.

«У нас есть санитарные органы, которые следят за эпидемиологической ситуацией в регионе, в городе, в стране. Соответственно, если есть основания и показания для перевода образовательных учреждений на дистанционное обучение, закрытия на карантин по вспышке определенного заболевания, то, конечно, если есть показания, то лучше детей рассредоточить и обезопасить. Во время введения карантинных мер детям дается помощь — дистанционное образование. Сегодня мы часто слышим, что всё развито: интернет, цифровые технологии. И мне кажется, что многие дети пользуются гаджетами лучше, чем мы, их родители. Поэтому для наших детей действительно сегодня не составляет труда подключиться к дистанционному онлайн-формату обучения, в том числе использовать интернет-ресурс для поиска определенной дополнительной программы для прохождения образовательного курса. Мы, как родители, должны просто учить своих детей пользоваться гаджетами и интернетом в правильном русле. Это тяжело, конечно, на самом деле сделать, наверное, проще про это говорить. Однако важно осознавать, что родители играют ключевую роль в формировании у детей правильных навыков использования интернета. В первую очередь, интернет следует воспринимать как источник знаний и использовать его для получения новой информации, которая необходима им в процессе обучения».

В Псковском районе, к счастью, нет обострения заболеваемости гриппом и ОРВИ, поэтому переводить учреждения образования на «дистанционку» не пришлось, рассказывает глава района, бывший директор Тямшанской гимназии Наталья Федорова. Она, как и многие другие наши спикеры, тоже считает, что дистанционный формат никогда не станет адекватной заменой очному обучению, а хорош только как крайняя мера.

«При ситуации, когда необходимо разобщение школьников, чтобы не уходить на длительные карантины, чтобы как можно меньше людей болело, это выход, потому что применяется он не на продолжительный период. Соответственно, дети могут быть организованы для того, чтобы выполнять нормальное задание. В ковидный год это было для всех неожиданностью в определенной степени, и действительно где-то были проблемы с организацией. Сейчас, когда процесс нормально отработан и применяется этот вид обучения на короткие промежутки, он достаточно приемлем и обоснован. Поэтому, на мой взгляд, страшного здесь ничего нет. Самое главное, чтобы были для этого созданы все условия».

В условиях серьезной необходимости — пандемии или карантина — дистанционное обучение спасает учителей и школьников, так как позволяет реализовывать определенные составляющие обучения в период, когда невозможно обучаться очно, отмечает педагог, историк и депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман. Кроме того, дистанционный формат очень помогает детям, имеющим ограничения по здоровью. Тем не менее, дистанционное обучение никогда не станет адекватной заменой очному — для качественного обучения важен индивидуальный подход учителя к ученику, а дистанционный формат его не предполагает. Кроме того, по мнению Татьяны Пасман, говорить о том, что учителя, ученики и родители чувствуют себя в дистанционном формате, как рыба в воде, пока не приходится.

«Само дистанционное обучение не было хорошо проанализировано в пандемию, и поэтому какие-то даже позитивные факторы, которые появились в это время, не стали хорошей практикой. Кроме того, технически школы до сих пор не являются хорошо оснащенными, хотя мы много слышим об этом, о быстром интернете, о хороших компьютерах, но на самом деле это далеко не всегда так. Соответственно, говорить о том, что и школьники, и педагоги, как рыба в воде, живут в дистанционной системе, я бы тоже не стала. Потому что это несистемная работа. Всё, что появляется эпизодически в жизни человека, приводит к тому, что всё равно некие проблемы, вхождение в ситуацию очередного всплеска болезни и так далее происходит не очень легко. Я считаю, что дистанционное образование необходимо развивать, необходимо его совершенствовать, необходимо совершенствовать навыки педагогов, но для этого должна быть системная работа по этой тематике, независимо от того, происходят ли какие-то катаклизмы, требующие его, или не происходят. И то же самое со школьниками. То есть для того, чтобы получить высокое качество, надо тренироваться».

Хорошо, что технологии не стоят на месте и с течением времени приходят в самые разные сферы нашей жизни, в том числе и в образование. Лишь бы только на пользу. Что же касается дистанционного обучения, большинство наших экспертов видят в нем пользу, но только в крайних случаях. Как было с пандемией коронавируса или в случаях подъема заболеваемости ОРВИ. Трудно поспорить с необходимостью дистанционного формата, и когда идет речь о детях, которые не могут посещать школу по состоянию здоровья. В целом же, как ни крути, для качественного обучения важен индивидуальный подход к ребенку, тесный контакт между детьми и учителем. А дистанционное обучение воспринимается многими детьми как включенный фоном фильм. А разве можно чему-то нормально научиться краем уха или в полглаза?

Татьяна Иванова