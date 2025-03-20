Общество

Фотографировать кошек и собак учили волонтеров в псковском зооприюте «Лесопилка»

В приюте «Лесопилка» прошли волонтерские смены по зоофотографии, сообщили Псковской Ленте Новостей в приюте для бездомных животных «Лесопилка».

Фотографии: «Лесопилка»

Несмотря на дождь и прохладный март участники смен учились делать фотографии и снимать на видео собак и кошек. Встречи проходили в два этапа: сначала фотограф Евгения Померанцева рассказывал о принципах анималистической фотографии - когда в центре внимание хвостатые и усатые модели. Как сделать выгодный и красивый кадр, где расставить акценты, как вести себя фотографу и расположить к себе зверей. Затем ребята отправлялись в «поля» и делали снимки собак на территории приюта - на прогулке или возле будок, а в плохую погоду и дождь - переходили в кошачье отделение и снимали котов.

«Одна встреча в каждой из смен была полностью посвящена проведению фотосессий. Удачная фотография занимает очень важное место в поиске животным нового дома, популяризации зоозащитного движения и привлечения в него волонтеров или поддержки приютов. Поэтому на этих встречах участники могли помочь фотографу в проведении фотосессии с животными, а также самим попробовать себя в качестве моделей и понаблюдать за работой фотографа», - рассказали в зооприюте.

Результатом этих встреч станут не только новые знания и навыки участников, но и пополнение банка фотографий питомцев приюта.

Во встречах на территории «Лесопилки» приняли участие 49 человек - школьники и студенты, их родители и педагоги.

Фотосмены - это первые волонтерские встречи из цикла «Школа зоопрофессий» - одноименного проекта ПРОО «Зоозащита», поддержанного Фондом президентских грантов.

В апреле запланирован цикл встреч по уходу за животными, от субботников до занятий с профессиональным грумером. В мае пройдут встречи по дрессировке и адаптации собак с опытным кинологом.