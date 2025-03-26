В псковском подворье «Птичий дворик» родились козлята

Два козленка родились в подворье «Птичий дворик» в Псковском районе, сообщается в группе подворья в соцсети «ВКонтакте».
Фото и видео: подворье «Птичий дворик»
По словам сотрудников подворья, это мальчик и девочка. Новорожденным уже исполнилось 6 дней.
«Мама по имени Зефирка их прятала, не давала даже сфотографировать. Молока у неё много, кушают хорошо, да и вообще крупненькие», - отметили в подворье.
Ранее сообщалось, что медведицу, которую передали из подворья «Птичий дворик Псков» в Тверской центр спасения медвежат-сирот, назвали Дина.