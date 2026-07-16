День вкусной еды отмечают сегодня

Ежегодно 16 июля отмечается праздник гурманов – День вкусной еды. Хотя точных данных нет – кто и когда решил «учредить» его, но это не мешает ему набирать популярность с каждым годом в разных странах. Кто же откажется от такой вкусной гастрономической даты?

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Тем более, что еда – это неотъемлемая часть жизни и существования каждого человека. Но пища – не только источник энергии, она влияет на здоровье, работоспособность, продолжительность жизни и, конечно же, на настроение. Для кого-то любимое блюдо (даже и не сильно полезное и в «ненормированное» время суток) может подарить столько счастья, что все невзгоды вокруг покажутся мелочью. Только не стоит путать этот процесс с «заеданием проблемы».

В настоящее время в большинстве стран продукты питания и готовые блюда, их разнообразие и доступность – обыденность современного общества. А в кафе и ресторанах можно попробовать кухни разных стран и культур. И хотя вкусная еда – понятие весьма индивидуальное, но, все же, не стоит забывать о пользе / вреде такой еды для здоровья. Любые персональные пищевые предпочтения должны определяться в первую очередь физиологической пользой организму, а не вредить ему.

Хотя в современном обществе широко распространено мнение, что «Полезная еда не может быть вкусной» и «Все, что вкусно – не полезно», но специалисты по питанию уверены, что полезная еда может быть вкусной. Например, если её приготовить дома из качественных продуктов с заменой каких-то «вредных» ингредиентов на более «здоровые», тем более с душой и любовью.

Не менее важно и создание соответствующей атмосферы, что также влияет на вкусовые качества блюда. Хорошая компания и добрая беседа – могут придать вкуса любой трапезе, а красиво сервированный стол и тихая приятная музыка помогут насладится ужином в необходимом уединении, пишет Calend.ru.

Вкусная еда дарит удовольствие, а значит делает нас счастливее, повышает настроение и качество жизни, поэтому не стоит забывать о том, как вы питаетесь и что едите. Вот и в честь сегодняшнего праздника можно приготовить какое-то вкусное и полезное блюдо, порадовать себя и своих родных кулинарными изысками или заказать такую еду домой. А можно отправиться с друзьями или семьёй в кафе или ресторан, чтобы попробовать новую, ещё «неизведанную» еду; посетить кулинарный мастер-класс или вообще отправиться на пикник с любимыми «вкусняшками».