Не просто кредит, а шаг к дому: Россия отмечает День ипотеки

Каждый год 16 июля в России отмечается неофициальный, но важный праздник – День ипотеки. Его не встретишь в календарях с красной датой, но значение этого дня трудно переоценить. Ведь речь идёт не просто о финансовом термине, а об одном из самых массовых способов приобрести жильё в современной России.

Для миллионов россиян ипотека – это шаг к собственному дому, стабильности, семье. А для государства – инструмент реализации социальной политики.

Всё началось 16 июля 1998 года, когда был принят Федеральный закон № 102‑ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». До этого в России не существовало чёткой законодательной базы, регулирующей сделки с жильём в залог. Новый закон стал поворотной точкой – впервые ипотека обрела юридическую ясность и реальные перспективы.

В 2008 году, в день десятилетия закона, представители банковского сектора предложили отмечать 16 июля как День ипотеки – дату, символизирующую начало новой эры в жилищной политике страны.

История современного ипотечного кредитования в России началась с принятия закона в 1998 году и за это время прошла путь от малодоступного и экзотического инструмента с процентными ставками 30–40 % и почти полным отсутствием долгосрочных программ до массового и доступного механизма покупки жилья. В 2001 году было создано Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), и уже к 2009 году ипотека стала по-настоящему массовой.

В 2018 году объёмы заключения сделок по стране достигли полутора миллионов в год. В период с 2020 по 2023 годы рынок испытал настоящий бум благодаря господдержке, запуску IT-программ и расширению семейной ипотеки. Кроме того, появились льготные программы для приобретения жилья в сельской местности и на Дальнем Востоке.

Несмотря на массовую популярность, ипотека остаётся далеко не идеальным инструментом: рост цен на жильё стабильно обгоняет рост доходов, делая квартиры менее доступными, а рынок в значительной степени зависит от государственных льгот и субсидий, и в случае их отмены быстро замедляется.

Есть у ипотеки и другие недостатки, пишет Calend.ru. Однако, вспоминая, как всё начиналось – с закона 1998 года и первых неуверенных попыток банков выдавать ипотеку, – можно сказать одно: страна в этом отношении прошла огромный путь. Ипотека стала не роскошью, а нормой. И пусть даже с графиком платежей на 20 лет, но реальной возможностью приобрести своё жилище, которой воспользовались уже миллионы россиян.