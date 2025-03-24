Общество

Медвежонка из подворья «Птичий дворик Псков» назвали Дина

Медведицу, которую передали из подворья «Птичий дворик Псков» в Тверской центр спасения медвежат-сирот, назвали Дина, сообщили Псковской Ленте Новостей в подворье.

Фото здесь и далее: «Центр спасения медвежат-сирот»

«Она уже ест из миски, демонстрируя поистине медвежий аппетит! Всех медвежат крайне важно приучить к кормлению из мисок до их перевода в лесные вольеры. Пока у нее это получается не очень аккуратно, но главное, что она хорошо ест и набирает вес!» - рассказали в подворье.

Напомним, медвежонка нашли в Дедовичах, лесники заготавливали лес и спугнули медведицу. Она бросила малыша. Лесники долго ждали, двое суток кормили его молоком из соски, но его мать так и не вернулась.

Медведица жила в «Птичьем дворике», а после было принято решение переместить ее в Тверскую область в заповедник «Чистый лес».