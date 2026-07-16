На мемориале Жидилов Бор подготовили инфраструктуру для «Огня памяти»

На мемориале Жидилов Бор выполнена инфраструктура под «Огонь памяти». В настоящее время один из самых крупных воинских мемориалов Псковского муниципального округа проходит первый этап благоустройства. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова в Мах.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Мах

В рамках плана на текущий год, по договоренности с руководством компании «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков», специалисты провели работы по установке кольца под горелку для «Огня памяти» и прокладке газоподводящей трубы.

Подрядчик также продолжает общестроительные работы: отсыпан грунт, проведена планировка, начаты работы по устройству дорожки и ступенек. Кроме того, начался демонтаж надгробных плит для их последующей реставрации.

Несмотря на проводимые работы по благоустройству, 27 июля, в день освобождения Псковского района от немецко-фашистских захватчиков, на мемориале состоится торжественный митинг, в ходе которого воздадут все полагающиеся почести и поклонятся памяти солдат-освободителей.