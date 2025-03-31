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Общество

Сервис для проверки количества сим-карт стал доступен на «Госуслугах»

02.04.2025 07:25|ПсковКомментариев: 0

На «Госуслугах» заработал сервис для проверки количества оформленных на одного абонента сим-карт, сообщило Минцифры в видеоролике в Telegram-канале.

С его помощью россияне могут просматривать оформленные личные и корпоративные номера и расторгать ненужные договоры. Сервис «Сим-карты» также позволяет временно приостановить действие текущего договора на услуги связи, если пользователь с ним не согласен, но сохранить за собой номер телефона — до момента выяснения обстоятельств.

Отдельной строчкой отмечена сим-карта того номера, который привязан к аккаунту на «Госуслугах»

«Теперь все оформленные на вас номера у любых операторов связи будут собраны в специальном разделе «Сим-карты» на «Госуслугах». Вы сможете просматривать номера и давать им названия. Когда оператор подключится к сервису, вам станут доступны новые функции», — говорится в посте, пишет РИА Новости.

Напомним, с 1 апреля на одного россиянина нельзя будет оформить более 20 сим-карт. Согласно новым правилам, перед заключением договора оператор связи должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных одному физлицу абонентских номеров, а также достоверность личных данных.

Кроме того, с 1 ноября операторы смогут блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одного человека, — до этого момента абонентам необходимо самим расторгнуть неактуальные договоры на оказание услуг связи.

Теги: #сим-карта
Источник: Псковская Лента Новостей
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