Общество

Абоненты МегаФона теперь смогут управлять своими номерами на «Госуслугах»

Клиенты МегаФона теперь могут проверить все действующие номера, зарегистрированные на их персональные данные, на портале «Госуслуги». В случае, если номер давно не используется, не нужен или по каким-то причинам был зарегистрирован без ведома владельца, абонент может заблокировать оказание услуг связи прямо на «Госуслугах», сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото здесь и далее: МегаФон

Ранее клиенту необходимо было обратиться к каждому из операторов связи, чтобы увидеть все сим-карты, оформленные на его паспортные данные. Теперь проверить номера можно в одном месте — на портале «Госуслуги».

Информация о числе сим-карт, зарегистрированных на пользователя услуг мобильных операторов, необходима для контроля за общим количеством договоров по оказанию услуг связи. Напомним, что в соответствии с действующим законодательством, в этом году в России вводится лимит в 20 мобильных номеров для гражданина РФ.

Со вчерашнего дня операторы перед заключением договоров обязаны проверять количество сим-карт, которые находятся у абонента. Если оператор видит, что абонент имеет более 20 сим-карт (вне зависимости от того, у какого оператора они были оформлены), в заключении нового договора клиенту будет отказано.

МегаФон заблаговременно реализовал проверку количества сим-карт в режиме онлайн. Так, во всех салонах оператора такая процедура для граждан Российской Федерации была запущена еще 27 марта.

Если абонент МегаФона видит среди своих номеров на «Госуслугах» сим-карты, которые он не использует, либо они зарегистрированы на персональные данные без его ведома, он может воспользоваться функцией «Заблокировать номер». После этого на его номер придет смс с уведомлением о начале процесса блокировки услуг связи. Аналогичная информация будет продублирована в личном кабинете клиента компании.

Если блокировка была произведена по ошибке, клиенту МегаФона необходимо обратиться в салон связи или контактный центр и после прохождения идентификации снять блокировку.

В ситуации, когда номер длительное время использовался клиентом, не являющимся его официальным владельцем, и ему пришло уведомление о блокировке, необходимо пройти полную процедуру идентификации, предоставив необходимые документы в салон МегаФона, и после этого переоформить номера на себя.

Процедура проверки номеров через портал «Госуслуг» позволит абонентам мобильных операторов иметь полную информацию о закрепленных за ними сим-картах и в случае превышения допустимого числа отказаться от ненужных номеров. Сделать это необходимо до 1 ноября текущего года.

Аналогичная норма для иностранных граждан была введена 1 января 2025 года, однако для этой категории абонентов лимит сим-карт составил 10 единиц. От номеров сверх установленного количества нужно отказаться до 1 июля.