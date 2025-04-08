Юрий Демьяненко: ПсковГУ постепенно терял репутацию

Репутационные потери Псковский государственный университет начал нести за несколько лет до задержания ректора Натальи Ильиной. Таким мнением поделился бывший ректор университета Юрий Демьяненко, с 2011 по 2018 год возглавлявший учебное заведение, в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Бывший ректор также выразил сожаление, что с приходом Натальи Ильиной разрушился профессорско-преподавательский состав.
«Очень жаль, что разрушен профессорско-преподавательский коллектив. Он создавался десятилетиями. Когда был создан классический университет, ничего не было разрушено. Люди были все сохранены и нашли свое место. Сегодня они востребованы в Санкт-Петербурге, в Великом Новгороде, в Твери», – отметил Юрий Демьяненко.
Он также подчеркнул, что университет ликвидировал подготовку псковских выпускников школ к поступлению в университет.
Напомним, ректор ПсковГУ Наталья Ильина задержана сотрудниками правоохранительных органов. По предварительной информации, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сообщается, что ректор обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове живет в ресторанно-гостиничном комплексе «Двор Подзноева», а еще часто бывает в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники.