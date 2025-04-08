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Общество

Юрий Демьяненко: ПсковГУ постепенно терял репутацию

09.04.2025 14:26|ПсковКомментариев: 2

Репутационные потери Псковский государственный университет начал нести за несколько лет до задержания ректора Натальи Ильиной. Таким мнением поделился бывший ректор университета Юрий Демьяненко, с 2011 по 2018 год возглавлявший учебное заведение, в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. 

«Что репутация Псковского государственного университета пострадала, нет сомнений. Мое глубокое убеждение, что репутация вуза падала постепенно. Во-первых, разрушена созданная академическая структура факультетов и кафедр классического университета. Та самая структура, которую создавали в первые годы существования вуза. Во-вторых, на базе факультетов созданы институты. Что такое институты в классическом университете? Это те учреждения, которые очень хорошо работают с предприятиями, где очень хорошо развита прикладная наука. Институты, в классическом понимании, должны зарабатывать дополнительные средства на содержание университета. А зачем просто так назвать институтами бывшие факультеты - непонятно», – сказал Юрий Демьяненко.

Бывший ректор также выразил сожаление, что с приходом Натальи Ильиной разрушился профессорско-преподавательский состав.

«Очень жаль, что разрушен профессорско-преподавательский коллектив. Он создавался десятилетиями. Когда был создан классический университет, ничего не было разрушено. Люди были все сохранены и нашли свое место. Сегодня они востребованы в Санкт-Петербурге, в Великом Новгороде, в Твери», – отметил Юрий Демьяненко.

Он также подчеркнул, что университет ликвидировал подготовку псковских выпускников школ к поступлению в университет.

«Это же профориентация. У нас были созданы университетские классы практически во всех школах города и даже в некоторых школах районов области. И сегодня этого ничего нет. Ну и где сегодня построенный и оснащенный почти на 99% за счет федерального бюджета студенческий кампус? Репутация. Это же все на виду. Поэтому репутация университета падала постепенно. И вчера была точка, к которой должны были прийти, тут даже сомнений нет», – заключил Юрий Демьяненко.

Напомним, ректор ПсковГУ Наталья Ильина задержана сотрудниками правоохранительных органов. По предварительной информации, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сообщается, что ректор обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове живет в ресторанно-гостиничном комплексе «Двор Подзноева», а еще часто бывает в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники. 

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Демьяненко Юрий Анатольевич
Источник: Псковская Лента Новостей
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