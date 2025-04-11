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Алексей Форш о депутатской работе и кураторстве Центра МКД и ТОС

11.04.2025 15:30|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Гайд-парк». Депутат Псковской городской Думы Алексей Форш рассказал о работе с обращениями граждан и ответил, какими вопросами занимается Центр председателей многоквартирных домов и территориальных общественных самоуправлений. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Вручение медалей к 80-летию Победы

- Месяц остался до Дня Великой Победы. По поручению президента власти различных уровней вручают ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, причисленным к этим категориям, юбилейные медали в честь 80-летия Победы. Вы тоже активно участвуете в этом процессе. Как воспринимают ваши визиты ветераны? Насколько это сложно в моральном плане?

- На данный момент задача, поставленная перед Псковской городской Думой, выполнена в полном объёме. Насколько мне известно, вчера не смогли найти только одного человека. Из 1200 человек, которые были выделены для работы в городе, примерно 900 человек были поручены Думе. У меня было порядка 86 человек. Это достаточно большой список, поэтому он разбивался как минимум на два наградных листа. Мы старались и много работали.

На самом деле это было непросто, потому что часть телефонов оказалась неактуальной, и нам приходилось ходить. Люди, конечно, удивлялись и переживали. Некоторые не открывали двери по понятным причинам, опасаясь мошенников. Когда мы готовились к этому мероприятию, мы понимали, что как только объявим о начале обхода, активизируются мошенники. В некоторых случаях так и происходило. Я уже общался с людьми, которые рассказывали, что мошенники представлялись сотрудниками органов. Но всё равно дело не доходило до конца. В первые минуты люди вели себя очень трогательно. Я стараюсь всегда приходить не только для того, чтобы подарить награду и уйти. Мне и самому очень интересно послушать, что говорят люди. Как я уже много раз говорил, люди, пережившие те ужасные события, помнят их в мельчайших деталях и рассказывают о них с болью в сердце. Когда мы сидим за столом, у многих на глазах появляются слёзы, и я тоже не могу сдержать слёз. Со временем, конечно, становится легче держать себя в руках, но слышать о зверствах, которые творились в лагерях, очень тяжело.

Большинство узников были несовершеннолетними. Я общался с небольшим количеством ветеранов и участников тех событий, но в основном это были малолетние узники. Я очень жалею, что не было диктофона, чтобы записать их рассказы. Это живые свидетели тех событий, и их истории должны быть услышаны и поняты. Они помогают осознать, что сейчас происходит на дальних рубежах нашей страны и с чем мы боремся на самом деле. Эти люди — живая память и живая история. Некоторые из них уже в преклонном возрасте, но некоторые ещё очень хорошо всё помнят и могут рассказывать. Мы смогли пообщаться со всеми, и каждому из них вручили медали. Это, конечно, было очень радостно.

- Меньше месяца остаётся до празднования 9 мая, Дня Великой Победы. И нет в России семьи, где не памятен свой герой. Мы помним, что этот год — Год защитника Отечества, объявленный президентом страны. В вашей семье памятны ли те самые герои?

- В моей семье на фронте никто не был, но у меня есть дедушка по маминой линии, который, как рассказывала бабушка, всю войну работал начальником участка на шахте. Как началась война, он все время пытался попасть на войну. Он ездил три раза. В то время мы жили в Уфе, а они — в центре города. Он постоянно приезжал в центр и просил отправить его в армию. Из военкомата звонили на шахту, и директор шахты приезжал за ним, чтобы отвезти обратно. Через некоторое время он возвращался. То есть так его и не взяли. Бабушка, вспоминая об этом, не могла сдержать слёз. Она рассказывала, что в основном руководил работой женщин в шахте.

У деда очень много было наград, включая Орден Трудового Красного Знамени за трудовую доблесть. Но на войну он так и не попал. Мы с мамой всегда вспоминаем об этом. Она часто рассматривает фотографии. Героический мужчина был.

Внедрение в работу в округе №5

- Вас можно назвать универсальным бойцом из числа депутатов Псковской городской Думы. Я поясню свою мысль. Год назад, когда в округе №5 не было своего депутата, Наталья Мельникова перешла в областное Собрание, чтобы занять вакантный мандат, вы взяли на себя ответственность за эту территорию, пока не была избрана Анна Дмитриева. Теперь похожая ситуация наблюдается в округе №3, где депутат Иван Мешков стал главой Гдовского района. Вы курируете территорию этого округа. С какими проблемами обращаются к вам люди, как вы помогаете их решать?

- Как я уже раньше говорил, у нас каждый округ непростой. Здесь, конечно, округ разнохарактерный, есть группа многоквартирных домов и очень большой частный сектор, в котором, конечно же, есть проблемы с проездами, ямами, освещением. В этом году у нас возникли проблемы с освещением по всему городу. Однако мы активно работаем над их решением. Мы пишем письма, следим за ситуацией и требуем устранить неполадки. У нас сложились хорошие отношения с органами исполнительной власти. В некоторых случаях мы можем решить вопрос по телефону. Однако иногда люди просят отправить запрос. Мы с радостью выполняем эту просьбу. В основном наши вопросы касаются ЖКХ и инфраструктуры. Это то, что сейчас больше всего волнует людей. И на территории многоэтажек, и на территории частного сектора. У всех свои характерные вопросы, но в основном это благоустройство.

- Вы быстро разобрались в особенностях работы, так сказать, ознакомились с территориями?

- У нас нет времени на раскачку. Люди ждут наших решений, и мы должны их принять. Даже в месячный срок нам необходимо всё решить, ответить людям и приложить максимум усилий. Либо решить проблему, либо объяснить, почему это невозможно, в соответствии с законом. Это действительно существующие проблемы. Мы разработали определённый алгоритм действий. Когда мы пришли на территорию, пообщались с Иваном Александровичем Мешковым, обсудили его модель общения. Свою информацию мы разместили в самом интересном центре округа, это библиотека «Библиолюб». «Библиолюб» — это модельная библиотека, где можно найти мои контакты и координаты всех помощников, которые помогут в решении ваших вопросов. Если человек приходит в библиотеку и не может дозвониться, мы договариваемся о встрече, например, здесь же. Я приезжаю туда к назначенному времени, мы общаемся и обсуждаем интересующий человека вопрос. После этого мы составляем запрос в соответствующий орган.

- Библиотека, правда, является центром притяжения в округе?

- Да, она известна как центр, потому что туда приходит старшее поколение. Здесь регулярно проводятся мастер-классы и лекции. Я сам принимал участие в некоторых из них, мне было очень интересно. Молодцы, библиотека просто на высшем уровне.

- Скажите, пожалуйста, удаётся ли вам решать проблемы, с которыми к вам обращаются? Обычно же люди обращаются к депутатам с комплексными вопросами, которые не могут быть решены иногда годами. Однако людям всё равно нужна помощь и поддержка.

- Иногда приходят люди с большим количеством ответов на свои вопросы. И когда я задаю вопросы, то понимаю, что даже если ответы уже предоставлены вышестоящими органами, мне всё равно хочется понять, насколько изменилась ситуация на сегодняшний день. Ведь ответы могут быть датированы 2020 или 2019 годом, а ситуация могла измениться с тех пор. Поэтому мы задаём вопросы, иногда нам идут навстречу.

Центр председателей МКД и ТОС

- Вы являетесь постоянным участником заседаний Центра председателя МКД и ТОС в Пскове, его куратором. Это важное направление. Какими вопросами центр занимается сейчас? Кто приходит на встречи? Где проходят эти встречи?

- На сегодняшний день мы также работаем на «дистанте». Центр занимается исключительно предоставлением информации через свои платформы. На данный момент существует необходимость, и мы активно занимаемся поиском подходящего помещения. В данный момент основной задачей является решение вопроса с помещением.

У центра новый председатель — Алла Анатольевна Горшкова, замечательный человек, отличный председатель. Постоянно вижу ее в новостной ленте и знаю, что люди общаются с председателем по интересующим их вопросам, а именно всё, что связано с многоквартирными домами. Отчасти это связано с юридическими аспектами, которые предоставляет центр. Также возникают вопросы взаимодействия с управляющими компаниями. Здесь есть свои нюансы: кто, где, почему, сколько и что должен делать. Мы показали жителям, что у центра есть социальные сети, куда сейчас и поступают вопросы.

- В названии центра председателей МКД появилось новое важное слово — ТОС (территориальное общественное самоуправление). В Пскове количество ТОСов растёт очень быстро. На последней сессии были определены границы нескольких из них. Как активные люди могут участвовать в решении вопросов местного значения? 

- На сегодняшний день я уже не могу точно подсчитать, но, по моим последним данным, мы приняли около 82 заявок. Мы приближаемся к отметке в сотню. Возможно, на этой неделе мы получим ещё несколько заявок, так как Борис Елкин (глава Пскова - ред.) объявил о проведении городского конкурса с 14 апреля по 16 мая. Все желающие могут подать заявки на участие в этом конкурсе.

Как я уже неоднократно говорил, эта инициатива не была бы возможна, если бы люди не видели результаты на практике. Сумма составляет 15 миллионов, она увеличилась, однако конкуренция, конечно, очень высока. Когда люди регистрируют ТОС, они обычно уверены, что всё будет хорошо. Однако, как и в прошлые разы, не все заявки на регистрацию выигрывали. Обычно у людей есть право подать несколько заявок, и они стараются, чтобы хотя бы одна из них выиграла. Сейчас конкуренция, конечно, будет выше. Тем не менее конкуренция увеличивает качество проектов.

- В связи с большим количеством ТОСов задумывались ли городские парламентарии об увеличении конкурсной суммы?

- Мы аккуратно и ненавязчиво предлагаем внести некоторые изменения в планы на следующий год, опасаясь, что без этого можем утратить динамику развития. Как коллеги из городской администрации реагируют на наши идеи? Пока они молчат. Глава города, как мне кажется, осознаёт всю важность ситуации и понимает, что любые изменения пойдут на пользу. Я уверен, что при первой же возможности он поддержит наши предложения.

- Какие люди сейчас вступают в территориальные общественные советы? Чего они хотят добиться?

- Идут молодые и активные люди. Мы, люди старшего поколения, раньше думали, что молодёжь это не интересует. Но сейчас мы видим, что молодёжь полна идей и энергии.

Если закончатся площадки для благоустройства в городе, люди захотят благоустройства уже существующих. Вплоть до выравнивания газона. Например, если мы уже закончили строительство площадки, то теперь устанавливаем камеры видеонаблюдения, чтобы хулиганы не разрушили её. Вы будете стараться поддерживать порядок, потому что не всегда можете уследить за тем, чтобы хулиганы не испортили площадку.

- Насколько важны положительные примеры работы ТОС для их развития и расширения? В рамках МКД осуществляется обмен практиками и методиками? 

- Раньше мы думали: что будет делать ТОС, когда закончатся конкурсы? А теперь всё сложилось само собой. ТОСы теперь сами устраивают праздники, независимо от того, требуют ли они больших финансовых вложений. Они проводят мероприятия в округе, то есть становятся уже полноценным сообществом — хорошим и добрым, объединённым общими интересами. Поэтому даже если конкурсы закончатся, они не будут сидеть без дела.

Установка новых памятников в Пскове

- Не могу вас не спросить об одном из решений минувшей мартовской сессии Псковской городской Думы. Мне кажется, что самым обсуждаемым решением стали вопросы установки памятников. У нас появятся памятники князю Давиду и княгине Ольге. В обществе поднимается вопрос: к чему нам столько святых равноапостольных? Каково ваше мнение на этот счёт?

- Я вхожу в Градсовет, мы пришли к выводу, что необходимо создать условия для того, чтобы туристы сразу окунулись в нашу историю и прониклись ею. Нет, это не слишком много. Мы уже обсуждали, что в будущем появятся новые памятники. Очевидно, что будут установлены монументы не только в честь Ольги, но и другим деятелям Псковщины. Хотелось бы увидеть и Ордина-Нащокина, безусловно. И, возможно, Довмонта, но не одного.

Куда обращаться по округу №3?

- Где можно найти ваши контакты? Как можно к вам записаться на прием и как часто вы его проводите? 

- Чтобы записаться на приём, можно позвонить в приёмную партии «Единая Россия» и назначить удобное время. Обычно я принимаю в последний четверг каждого месяца с 14:00. Если вы живёте в Любятово, вы можете обратиться в библиотеку, где есть мой номер телефона. Также вы можете оставить заявку, и мне позвонят, чтобы договориться о встрече. Это особенно удобно, если вы взрослый человек и не хотите ехать в город или если у вас нет времени ждать четверга. Я всегда готов приехать к вам, мы вместе найдём подходящее время для встречи.

Беседовала Любовь Кузнецова 

Видеоверсию эфира смотрите по ссылке ниже. 

Пресс-портрет
Форш Алексей Геннадьевич Депутат Псковской городской Думы по единому округу
Источник: Псковская Лента Новостей
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