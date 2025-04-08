Общество

«Гайд-парк»: Алексей Форш о депутатской работе и кураторстве Центра МКД и ТОС. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 10 апреля.

Гость студии — депутат Псковской городской Думы Алексей Форш. Месяц остается до Дня Великой Победы. По поручению президента ветеранам Великой Отечественной войны вручают юбилейные медали в честь 80-летия Победы представители власти разных уровней. Как ветераны воспринимают визиты депутатов?

Кроме того, гость студии рассказал, какими вопросами занимается сейчас Центр председателей многоквартирных домов и территориальных общественных самоуправлений в Пскове. Где проходят встречи? Какие основные задачи решают участники центра? Ведущая — Любовь Кузнецова.