Общество

Большинство респондентов ПЛН для вывода ПсковГУ из кризиса предлагает вернуть уволенных специалистов

Первым шагом к выходу из кризиса для ПсковГУ должно стать возвращение ранее уволенных преподавателей, считают респонденты Псковской Ленты Новостей. Такие данные следуют из еженедельного опроса, в котором приняли участие 466 человек.

Наибольшее число респондентов (36,5%) полагает, что для выхода из кризиса вузу необходимо вернуть уволенных при прежнем руководстве преподавателей.

20% опрошенных придерживаются мнения, что необходимо полностью заменить всю управленческую команду.

Также значительная часть участников опроса (12,2%) скептически настроена и полагает, что никакие меры не смогут спасти вуз от кризиса.

Менее популярными оказались предложения вернуться к классической структуре университета (8,2%) и отменить все «реформы» Натальи Ильиной (3,6%).

7,5% проголосовавших заявили, что репутация ПсковГУ восстановится, когда все украденные деньги уйдут на реальное развитие вуза. Отдельно отметим позицию тех (8.8%), кто видит залог успеха именно в развитии профессиональных качеств всего коллектива, а не только в смене руководства.

Важно отметить, что наименьшее число респондентов (3,2%) уверены, что ситуация в вузе стабильна и никаких экстренных мер предпринимать не требуется.

Таким образом, большинство респондентов указывает на необходимость улучшения кадрового состава, в том числе за счет попытки вернуть в ПсковГУ уволенных при прежнем ректоре специалистов, а также за счет привлечения опытных руководителей, которые помогут учреждению высшего образования восстановиться от потрясений последних лет.

На сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Не пора ли отключать отопление?