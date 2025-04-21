Общество

Городской офис завода «Титан-Полимер» подвел итоги первого года работы

В апреле 2025 года исполнился год с момента открытия городского офиса завода «Титан-Полимер» в Пскове. За это время специалисты департамента по управлению персоналом провели около 600 собеседований и информационных встреч. Офис, расположенный в центре города, обеспечивает удобство взаимодействия соискателей с предприятием, упрощая процедуры собеседований и приема документов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Фото: «Титан-Полимер»

В 2024 году 344 сотрудника прошли курсы повышения квалификации и освоили новые профессии. Специалисты департамента по управлению персоналом также проводят информационные встречи с учебными заведениями и кадровыми центрами по вопросам трудоустройства выпускников и прохождения студентами стажировок.

Завод «Титан-Полимер» также активно участвует в региональных ярмарках вакансий. На прошедшем областном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в рамках Фестиваля профессий специалисты предприятия представили вакантные должности и рассказали об условиях трудоустройства. По итогам мероприятия пять соискателей приняли решение об оформлении на завод.

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проводится с 2023 года по поручению президента и с 2025 года является частью нацпроекта «Кадры».

«В городском офисе можно получить все необходимые сведения о предприятии, о вакансиях, трудовых условиях, должностных обязанностях, а также ознакомиться с информацией о нашей продукции. Особенно приятно видеть, что с каждым днем к нам приходит всё больше молодых специалистов. При необходимости мы готовы помочь в переобучении и получении новой специальности», - рассказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Павел Матыцын.

«Титан-Полимер» — ведущий производитель БОПЭТ пленок, гарантирует стабильную заработную плату, полный соцпакет и доставку сотрудников из различных районов города. Завод активно привлекает студентов для прохождения производственной практики, предоставляя возможность освоить навыки будущей профессии.