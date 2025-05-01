Общество

Красногородского предпринимателя оштрафовали за неофициальное трудоустройство работников

Прокуратура Красногородского района проверила соблюдение законодательства в сфере трудовых отношений. Выяснилось, что индивидуальный предприниматель использовал труд работников без официального оформления при изготовлении и продаже пищевых товаров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По данному факту прокурор района в отношении индивидуального предпринимателя возбудил дело об административном правонарушении по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем).

Он привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей