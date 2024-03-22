Туризм

Мечты о космосе: в музее-усадьбе Софьи Ковалевской открылась новая выставка

В мемориальном музее-усадьбе в деревне Полибино Великолукского района, где провела юношеские годы первая женщина-профессор математики, открылась выставка «Ковалевская и космос». «Космическую» коллекцию составили предметы из фондов Псковского музея-заповедника и вещи, предоставленные другими учреждениями культуры и частными коллекционерами.

О великой и загадочной, завораживающей и чарующей бесконечности, которая манила Софью Ковалевскую и продолжает будоражить умы многих ныне живущих людей — в репортаже обозревателя Псковской Ленты Новостей.

Открытие выставки состоялось 12 апреля, в День космонавтики. В мероприятии приняли участие учащиеся инженерно-экономического лицея, музейные работники, представители сферы культуры, творческих коллективов города Великие Луки, краеведы и местные жители.

«В автобиографической повести "Воспоминания детства" мы неоднократно читаем описание звёздного неба, таинственности появления на нём Луны. В 24 года Софья Васильевна написала работу "Дополнения и замечания к исследованию Лапласа о форме колец Сатурна". Академиком астрономии был прадед Ковалевской — Фёдор Иванович Шуберт. Наша выставка "Ковалевская и космос" призвана обратить внимание посетителей на роль Ф. Шуберта и Софьи Ковалевской в развитии астрономических знаний, напомнить о выдающихся учёных Константине Циолковском, Ари Штернфельде, Сергее Королёве, показать всенародное признание, уважение и любовь к первому человеку, побывавшему в космосе — Юрию Гагарину», - поприветствовала собравшихся заведующая мемориальным музеем-усадьбой Софьи Ковалевской в Полибино Светлана Белюкова.

Основу экспозиции составила коллекция из фондов Псковского музея-заповедника, многие предметы экспонируются впервые.

Начальник отдела хранения музейных фондов учреждения Инна Коновалова заметила, что космос всегда завораживал умы людей и до сих пор остаётся самой загадочной тайной. «В XIX веке, когда был технологический прорыв математических расчётов, инженерной мысли, Софья Васильевна Ковалевская, как просвещённый человек своего времени, не могла остаться в стороне. Она внесла свой вклад в науку», - подчеркнула сотрудник Псковского музея-заповедника. Инна Коновалова уточнила, что над созданием выставки работал большой коллектив людей, и выразила особую благодарность её авторам — полибинскому музею, которому удалось блестяще воплотить проект.

Выставка создавалась совместно с муниципальными музеями, в том числе с Народным музеем космонавтики имени А. Штернфельда в Пыталово, который уже много лет работает при Центре специального образования. Также в экспозицию временной выставки в Полибино вошли уникальные предметы из Литературно-художественного музея имени писателя И. Васильева, Музея истории Невеля, Бежаницкого ИКЦ Философовых, Краеведческого музея города Новосокольники, Центра технического творчества города Великие Луки.

Кроме того, два месяца назад авторы экспозиции объявили акцию «Создадим выставку вместе», в рамках который любой желающий мог предоставить предметы для раздела «Космос в быту».

«Космическая тематика ворвалась в жизнь советского человека сразу после запуска первого в мире искусственного спутника Земли в 1957 году, а набрала свои обороты с первым полётом человека в космос в 1961 году. Статуэтки космонавтов, космические экспозиции, игрушки, сувениры, канцелярские принадлежности, значки, марки — всё это украшало интерьеры советских домов, дарилось и передавалось из поколения в поколение. Подобные предметы сохранились в семейных архивах и у коллекционеров», - рассказала Светлана Белюкова.

Один из людей, который поучаствовал в создании выставки — Владимир Травкин. Он предоставил коллекцию уникальных радиотехнических предметов ветерана космодрома «Байконур» Юрия Конотопова. Ольга Белашова принесла коллекцию марок, значков и монет, Светлана Дмитриева — космические сувениры и новогодние игрушки. Свой вклад в организацию экспозиции внес Почетный гражданин города Великие Луки Владимир Орлов, а также многие другие краеведы и коллекционеры города и области.

Общими усилиями удалось собрать более 250 «космических» предметов, они экспонируются на втором этаже главного усадебного дома. Первый зал - «Через тернии к звёздам», где представлены 15 линогравюр самодеятельного художника Игнатия Чапкина. Работы разные - от реалистических изображение городских и сельских пейзажей до фантастических сюжетов мифологии, все они объединёны космической тематикой. Каждая картина имеет свой глубокий смысл и полна философского символизма.

В соседнем зале развернулась экспозиция «Тяжесть исчезла», которая названа в честь одноимённого фантастического очерка Константина Циолковского, с которым Ковалевская очень хотела познакомиться. Здесь же можно узнать о других учёных, в честь которых названы лунные кратеры. «Прежде, чем "добраться" до Луны, им пришлось преодолеть много тяжестей и невзгод. Поэтому нижний ярус каждой витрины нагружен даже визуально тяжелыми предметами, которые тормозили ученых на пути к звездам. В случае с Ковалевской — это, к примеру, замок от полибинского имения, из которого она была вынуждена уехать через фиктивный брак, чтобы получить образование и заняться наукой. А на верхних ярусах — вещи, связанные с космосом и даже побывавшие в нём», - обозначила концепцию раздела методист полибинского музея Анна Левицкая.

Она познакомила гостей с некоторыми фактами из биографии первой женщины-профессора математики и провела экскурсию по залу, на выходе из которого установлена объемная инсталляция луны с именными кратерами.

Имя Юрия Гагарина - центральное в экспозиции «Если быть, то быть первым». Там можно увидеть предметы, так или иначе связанные с человеком, совершившим подвиг общечеловеческого масштаба. Обычные люди оформляли альбомы с фотографиями Юрия Гагарина, дарили и хранили сувениры с его портретом, собирали марки, открытки, монеты, читали и берегли газетные статьи и книги о его жизни и подвиге. Эти предметы приехали на выставку из собраний коллекционеров и музеев Псковской области.

В витринах представлены чернильные ручки в форме ракет, юбилейные монеты СССР и РФ, модель лодки «Невель», которая применялась в космической промышленности, изображения Юрия Гагарина и выдающихся ученых на конвертах, портрет советского космонавта Германа Титова на вазе, праздничные открытки.

Кроме того, здесь можно увидеть форму футбольного клуба «Калуга». «Калугу называют колыбелью космонавтики: там большую часть жизни провел известный ученый, основоположник космонавтики Константин Эдуардович Циолковский. В 2021 году, в год 60-летия полёта человека в космос, ФК "Калуга" совместно с творческим объединением "Ничего Обычного" представили проект "Оторваться от Земли". В дизайне футболки воедино сошлись несколько составляющих: силуэт Константина Эдуардовича Циолковского, его взгляд устремлен в звездное небо. На задней стороне под номером располагается фраза "Оторваться от земли"», - рассказала Светлана Белюкова.

20 футболок были отмечены автографом действующего космонавта-испытателя, 2 из них побывали на космической станции (одна передана в Музей истории космонавтики в Калуге). Узнать имя космонавта, увидеть его автограф на уникальной форме можно на выставке в Полибино.

Там же размещены более 40 работ астрофотографов Псковской области, переданные для экспонирования Псковским планетарием и организацией «Юный техник», уникальная электрогирлянда с пластмассовыми ракетами и планетами, советские ёлочные игрушки и многое другое.

«Космос всегда присутствует в нашей жизни. Сегодня отмечают праздник не только космонавты, но и тысячи людей, сопряженных с этой профессией. Это день и наших ученых, благодаря которым наша страна всегда будет первой. Про сегодняшнюю выставку можно сказать: её пример другим наука», - поделилась впечатлениями от увиденного начальник отдела туризма комитета культуры администрации города Великие Луки Зоя Федорова и поблагодарила сотрудников полибинского музея за проведенную работу. Отдельно она обратилась к школьникам, присутствовавшим на мероприятии: свою дорогу можно найти только через труд, как это делала Софья Ковалевская и другие учёные, которым посвящена экспозиция.

Смотрите также Профессор «Воробушек»

Выставка в Полибино будет работать с 12 апреля по 4 ноября. Билеты можно приобрести в кассе музея и онлайн на платформе «ВМузей», в том числе по Пушкинской карте. Предварительная запись: по электронной почте korvin.49@mail.ru; по телефону 8 (81153) 29-523 ежедневно в рабочие дни.

Ульяна Лаблюк