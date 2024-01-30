Туризм

Профессор «Воробушек»

10 февраля исполнится 133 года со дня смерти первой женщины-профессора математики Софьи Ковалевской. С особым трепетом к этой дате относятся в деревне Полибино Великолукского района, ведь именно там произошло становление знаменитой русской учёной.

Накануне памятного дня обозреватель Псковской Ленты Новостей побывала в единственном в мире мемориальном музее-усадьбе, где воспитывалась и проявила свои неординарные способности «профессор Соня». Экскурсию провела заведующая учреждением Светлана Белюкова.

Генеральская дочь

Софья Ковалевская родилась в 1850-м году в Москве, а в Полибино жила с 8 до 18 лет в имении, принадлежавшем её отцу Василию Корвин-Круковскому — генерал-лейтенанту артиллерии, дворянину польско-венгерского происхождения. По линии матери у девочки были немецкие корни — супруга генерала Елизавета Фёдоровна происходила из рода Шубертов.

На великолукскую землю семья Корвин-Круковских перебралась из Калуги, когда отец вышел в отставку, и необходимость в постоянных переездах по стране отпала. О жизни Софьи Ковалевской в Полибино известно из её автобиографической повести «Воспоминания детства».

Она считала себя нелюбимым ребёнком, в отличие от старшей сестры и младшего брата, появления которого родители ждали довольно долго. Большую роль в становлении личности девочки сыграла англичанка-гувернантка, которая была приглашена на место прежней после вопиющего случая: однажды Софья с сестрой Анной убежали в лес, где заблудились и наелись волчьих ягод, из-за чего долго болели. Не доглядевшую за детьми гувернантку разжаловали, вместо неё пришла новая, которая установила жесткий распорядок дня, ввела оригинальную систему наказаний, была взыскательной и строгой. «Горести и несчастья» того времени Софья подробно описала в своих «Воспоминаниях».

Образованием занимался домашний учитель Иосиф Малевич, который давал детям базовые знания. Математические способности у будущего профессора проявились не сразу, арифметика ей не нравилась вплоть до 14 лет. Всё изменилось после того, как она заглянула в учебник физики, написанный другом отца, профессором Николаем Тыртовым. «У тебя растёт новый Паскаль», - сказал Корвин-Круковскому преподаватель морского кадетского корпуса после беседы с девочкой, самостоятельно изучившей его труды. После этого было принято решение заниматься математикой с профессором Александром Страннолюбским в Петербурге.

Кроме того, в имении часто гостил дядя Софьи Ковалевской, от которого она впервые услышала о квадратуре круга.

В те времена путь в науку для женщин был закрыт, а единственной возможностью покинуть отчий дом являлось замужество. Поэтому Софья и Анна, которая тоже скучала в глуши, решили найти подходящих спутников. Первой повезло младшей сестре, в неё влюбился учёный Владимир Ковалевский, который иначе как «воробушком» в письмах к брату свою спутницу не называл. Со стороны Софьи брак был фиктивным, но только первые несколько лет.

Свадьба состоялась в Полибино, после чего молодые сразу укатили в Петербург. Но и там с обучением ничего не вышло. Девушкам было запрещено посещать лекции в университетах, и многие представительницы прекрасного пола мечтали исправить эту несправедливость. Одной из них была Софья, которой в итоге удалось получить высшее образование за границей. Уже в 24 года ей присвоили звание доктора философии по математике и магистра изящных искусств.

Затем Ковалевские вернулись в Россию, но места в университете Софья Васильевна не получила и оставила занятия математикой на несколько лет. К тому же, спустя 10 лет после венчания в семье родилась дочь Софья. Правда, в семье это имя не использовалось — дома малышку звали Фуфой. Именно она впоследствии передала великолукскому краеведческому музею личные вещи матери, которые перекочевали в Полибино после того, как в 1981 году было принято решение о создании там музея.

Учёная возобновила занятия и снова отправилась в Европу, когда дочери исполнилось два года. Находясь за границей, Софья получила сообщение о самоубийстве мужа, который к тому моменту погряз в долгах. Ковалевская тяжело переживала утрату и, как только оправилась, полностью посвятила себя математике. Её пригласили на работу в Стокгольмский университет, она стала профессором, прочитала 12 курсов лекций на шведском языке, вела активную научную деятельность.

Жизнь Софьи была полна событий и открытий, хоть она прожила всего 41 год. Выдающейся женщины не стало 29 января (10 февраля по новому стилю) 1891 года, она скончалась от воспаления легких. Летом того же года была запланирована её свадьба с однофамильцем ее мужа - выдающимся ученым и лектором, социологом Максимом Ковалевским, вместе с которым она проводила рождественские каникулы в Ницце. Во время возвращения в Швецию математик простудилась и спустя пару недель умерла. Первую женщину - профессора математики похоронили в Стокгольме, веточка с её могилы экспонируется в музее-усадьбе в Великолукском районе.

Требует реставрации

В Полибино сохранились главный усадебный дом и флигель, в котором размещена временная экспозиция, созданная в 2000-м году. Там представлены подлинные вещи и документы Софьи Ковалевской, а также её ближайшего окружения. В витринах можно увидеть туфельки, платочек, кожаную сумку ручной работы, перчатку, шкатулку, вазы, часы, фотоальбомы без снимков, а также записные книжки, автографы, портреты, коврик, вышитый Ковалевской для шведского астронома, книги из личной библиотеки с автографами, рукописи. Есть немного посуды, в том числе чайная пара, по легенде, когда-то вынесенная из господского дома.

В экспозиции много типологических вещей, воссоздающих атмосферу того времени. Мемориальными являются книжный шкаф из орехового дерева и секретер, они принадлежали Софье Ковалевской. Многие предметы приобретены в антикварных магазинах Москвы и Ленинграда, а также в известных семьях. В музее скомплектована коллекция мебели из красного дерева XIX века, есть даже антикварное пианино, без которого сложно представить жизнь дворянской семьи.

В перспективе планируется разместить всё это в главном усадебном доме, реставрационные работы в котором до сих пор не завершены. Ещё до революции имением владели не менее трёх хозяев, и при каждом последующем оно всё более приходило в упадок. Первым владельцем считается известный в масштабах российского государства человек — Иван Михельсон, которому за подавление восстания Емельяна Пугачева были дарованы земли в Невельском уезде Витебской губернии, в том числе село Полибино. Там он поселил свою жену, а себе отстроил в деревне Иваново под Невелем самый настоящий дворец, от которого в настоящее время ничего не осталось. Кстати, считается, что именно Михельсон завёз туда знаменитых виноградных улиток.

Впоследствии полибинскую усадьбу купил Корвин-Круковский, который планировал сделать её своим родовым гнездом. Однако после смерти родителей Софьи Ковалевской для имения наступили не лучшие времена. Её младший брат проиграл перешедшую ему в наследство недвижимость в карты, а последующие владельцы запустили усадьбу.

В 1920-м году сюда привезли беспризорников, которые буквально за три года привели здание в абсолютно непригодное для жизни состояние. В 1927-м дом отремонтировали и открыли там семилетнюю школу, которая существовала до июня 1941-го.

В годы Великой Отечественной войны в имении располагался немецкий военный госпиталь, Победу дом встретил без крыши, окон и дверей.

В 1958 году в Полибино снова открылся детский дом, он просуществовал до 1997-го. Именно в тот период перед зданием был установлен бюст Софьи Ковалевской.

Сегодня мемориальный музей-усадьба, где жила известная учёная, является филиалом Псковского объединённого историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. В главном усадебном доме реставрация не завершена. Музейщики регулярно подают заявки в Минкульт на проведение самых необходимых работ — в имении до сих пор нет воды и канализации.

Мир науки

Несмотря на это, экскурсии по двухэтажному дому с трехэтажной башней проводятся, там же регулярно экспонируются временные выставки. В этом году запланирована экспозиция «Ковалевская и космос», её готовят в сотрудничестве с пыталовским Народным музеем космонавтики. Один из разделов будет посвящен «Космосу в быту», работа выставки намечена с апреля по ноябрь.

Уже сейчас посетители могут ознакомиться с интерьером и планировкой, о предназначении комнат известно по воспоминаниям Софьи Ковалевской. В ходе последней реставрации, которая проводилась в рамках федеральной целевой программы «Культура», были воссозданы паркетные полы, мраморная и деревянная винтовая лестницы, внутренняя отделка помещений и подвалов, сделана каменная отмостка по периметру здания. Дом привели в то состояние, в каком он пребывал во времена Корвин-Круковских, при этом дополнив современными системами. Массивные шторы, огромные люстры и другие элементы «дворянского гнезда» соседствуют с современным экспозиционным оборудованием.

Каменное здание, к проектированию которого приложил руку архитектор Александр Брюллов, брат известного художника, состоит из 13 комнат. Самая знаменитая — детская. Софья Ковалевская писала, что во время ремонта на это помещение не хватило обоев, поэтому часть стены поклеили листами с лекциями Остроградского. С 8-ми лет девочка наблюдала «непонятные значки и формулы», пытаясь понять, что за чем следует. Сейчас в комнате обустроена фотозона.

В соседней классной в прошлом году была организована выставка, посвященная педагогам Софьи. Благодаря оставшейся от экспозиции инфографике можно узнать интересные факты из детства первой женщины-математика. На стендах также представлен список её научных работ.

Математика Ковалевской сложная, понять пользу её открытий неподготовленному человеку весьма не просто. Поэтому в одной из комнат открыт интерактивный научный зал. В нём установлены 14 приборов, которые помогают заглянуть в мир науки.

Парадный зал, где проходили светские мероприятия семьи Корвин-Круковских, ныне используется для проведения разнообразных мероприятий, праздников и даже балов. Не пустуют и спальни, в которых оборудован видео-зал, рассчитанный на 40 человек. Из террасы реставраторы сделали крытую веранду, где в тёплое время проводятся мастер-классы и чаепития.

Кроме того, летом посетители могут выйти на балкон, откуда открывается живописный вид на парк, тоже частично мемориальный. Там сохранились деревья, в том числе липовая аллея, под кронами которых гуляла Ковалевская, а также посаженные задолго до приезда её семьи в имение. К сожалению, от оранжерей с персиками и абрикосами, огромного сада и парников, за которыми ухаживала мать Софьи, ничего не осталось.

Сотрудники музея-усадьбы стараются поддерживать парк в порядке своими силами, убирают снег, листву, косят траву. Однако территория пребывает в состоянии, далёком от идеального. Этому поспособствовал и ураган 2021-го года, когда вблизи бывшего господского дома упали 80 деревьев. Пытливый глаз и сегодня заметит пеньки, оставшиеся после ликвидации последствий стихии.

Кстати, в XX веке территорию усадьбы планировалось сделать заповедной, о чём говорилось в рамках прошлогодней выставки «Полибинский парк: красота и вдохновение». Был разработан генеральный план реконструкции зданий и парка, который до сих пор не претворён в жизнь.

В мемориальном музее-усадьбе Софьи Ковалевской регулярно проводятся сборные экскурсии, интерактивные программы для детей и взрослых, а также фотосессии и выездные регистрации бракосочетаний. На протяжении двух лет здесь отмечают День семьи, любви и верности, в прошлом году на праздник приехали 200 гостей. Предстоящим летом мероприятие обещает быть не менее ярким и насыщенным, оно состоится 6 июля. А к Году семьи в усадьбе Корвин-Круковских подготовили постерную выставку, посвященную интересным фактам из биографии первой женщины-профессора математика, о которых с удовольствием рассказывают полибинские экскурсоводы. Кстати, их немного, так что о визите лучше сообщать заранее, особенно в летний период, когда желающие посетить дворянскую усадьбу буквально выстраиваются в очередь.

Ульяна Лаблюк