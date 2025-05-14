День приёмов участников СВО и членов их семей пройдет в Псковской области 23 мая

Единый день приемов участников специальной военной операции и членов их семей по жилищным и земельным вопросам пройдет в региональной общественной приемной «Единой России» и местных приемных 23 мая с 10.00 до 12.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии.
В приеме примут участие представители комитета по управлению городским имуществом, юристы, а в случае необходимости - представители исполнительных органов власти.
В Пскове региональная общественная приемная работает по адресу: город Псков, улица Гоголя, дом № 9. Адреса и телефоны местных приемных партии в муниципалитетах можно посмотреть здесь.
Участники спецоперации и их родственники смогут задать вопросы, касающиеся газификации, энергообеспечения, строительства социальных объектов, других актуальных тем, связанных с жильём и земельными участками.
Напомним, раздел по поддержке всех ветеранов боевых действий является ключевым в народной программе партии. «Единая Россия» помогает не только участникам СВО и ветеранам Великой Отечественной войны, но и тем, кто был задействован в других локальных конфликтах.