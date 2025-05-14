Общество

Молодежь Псковской области приглашают на конкурс «Большая перемена»

Молодежь Псковской области приглашается к участию в конкурсе «Большая перемена» — флагманскому мероприятию Движения Первых. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив».

В конкурсе 12 направлений — от науки и технологий до искусства и творчества. Главная тема всех этапов шестого сезона — «От мечты к свершениям». Участники смогут рассказать о своей мечте и сделать первый шаг к её реализации вместе с командой единомышленников. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отдельные новые задания на каждом этапе конкурса будут посвящены теме «Памяти поколений».

Как рассказали организаторы, старшие конкурсанты впервые смогут проявить себя в роли наставников. Они станут «Мастерами» для учеников 5–7 классов. Родители участников смогут стать «Проводниками развития» и поддерживать ребят на протяжении всего конкурса.

Регистрация на конкурс открыта до 30 мая на платформе.

Первые этапы для школьников 1-10 классов и студентов колледжей пройдут дистанционно. Участники пройдут тесты на тип личности, вид интеллекта и эрудицию. Задания разработали ведущие российские компании и вузы.

Очные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах. В них примут участие старшеклассники и студенты колледжей. Финал для учеников 5-7 классов и участников международного трека состоится в «Артеке» в июле. Финал для старшеклассников — в ноябре. Финал для студентов СПО пройдёт в Нижнем Новгороде.

Финал для школьников 1-4 классов пройдёт в Москве на семейном слёте. Дети вместе с родителями будут выполнять задания, отправятся в новогоднее путешествие к Деду Морозу и смогут выиграть отдых в детских лагерях.

Победители среди учеников 5-7 классов отправятся в «Путешествие мечты» на поезде от Москвы до Владивостока и обратно. В пути они посетят культурные и природные достопримечательности.

Победители среди учеников 10 классов и выпускников СПО получат 1 миллион рублей на образование и проекты. Призёры — 200 тысяч рублей. Приз для учеников 8-9 классов и младших курсов СПО — 200 тысяч рублей, призёры — 100 тысяч рублей.

Победители международного трека смогут учиться в лучших российских вузах и путешествовать по стране.

В августе в Красноярске пройдёт командный финал для образовательных организаций. 200 команд представят проекты по развитию образовательной среды. Лучшие школы, колледжи и учреждения дополнительного образования получат по 2 миллиона рублей на развитие инфраструктуры.

Педагоги-наставники победителей получат до 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательные программы от партнёров конкурса. Они также отправятся в специальные путешествия.