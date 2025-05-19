Общество

На рождаемость влияет ставка по ипотеке и стоимость жилья — Армен Мнацаканян

Одна из самых главных причин демографического кризиса — это высокий процент ипотечной ставки и дороговизна жилья, заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Если говорить о проблемах демографии, то это характерно не только для Псковской области, но и в целом для России. Я могу сказать, что дело не в том, что молодёжь не хочет рожать. Есть ряд факторов, они объективны: высокая процентная ставка по ипотеке, дороговизна жилья, которое продаётся на рынке. Для всего этого необходимо найти огромные деньги», - рассказывает заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов.

По его словам, вопрос проблем с демографией — не к молодёжи. Молодые люди просто соизмеряют свои возможности. Депутат также отмечает, что если процентная ставка станет ниже для молодой семьи, то это улучшит ситуацию в вопросе демографического кризиса.

«Я думаю, что это дело времени. Меры, которые принимает Псковская область по поддержанию молодёжи, дадут результаты», - заключает Армен Мнацаканян.

Напомним, в целях улучшения качества жизни семей и повышения рождаемости с января текущего года на территории Псковской области дополнительно введены меры социальной поддержки материнства и детства.