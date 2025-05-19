На рождаемость влияет ставка по ипотеке и стоимость жилья — Армен Мнацаканян

Одна из самых главных причин демографического кризиса — это высокий процент ипотечной ставки и дороговизна жилья, заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
По его словам, вопрос проблем с демографией — не к молодёжи. Молодые люди просто соизмеряют свои возможности. Депутат также отмечает, что если процентная ставка станет ниже для молодой семьи, то это улучшит ситуацию в вопросе демографического кризиса.
«Я думаю, что это дело времени. Меры, которые принимает Псковская область по поддержанию молодёжи, дадут результаты», - заключает Армен Мнацаканян.
Напомним, в целях улучшения качества жизни семей и повышения рождаемости с января текущего года на территории Псковской области дополнительно введены меры социальной поддержки материнства и детства.