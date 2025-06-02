Общество

Антон Минаков: Губернатор остается открытым к работе с областным Собранием

Взаимодействие с правительством Псковской области является отличительной особенностью Псковской области. Таким мнением поделился лидер фракции ЛДПР в областном Собрании Антон Минаков в рамках 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 3 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Благодарю за обстоятельный и полноценный доклад. Хотел бы обратить внимание коллег, что ни у кого не было вопросов к губернатору. Это говорит о том, что у нас есть возможность решать вопросы до работы Собрания. Такое есть не во всех регионах», - заметил Антон Минаков.

Он поблагодарил главу региона за то, что он остается открытым к работе с областным Собранием.

Напомним, встречу с парламентской оппозицией провёл губернатор Михаил Ведерников накануне ежегодного отчёта о деятельности правительства в Собрании. Как и на встрече с депутатами-единороссами глава региона кратко озвучил основные показатели развития области в 2024 году, а затем ответил на вопросы представителей фракций КПФР, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко» и «Новые люди».