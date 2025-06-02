Общество

Парламентская оппозиция встретилась с губернатором в преддверии ежегодного отчёта

Встречу с парламентской оппозицией провёл губернатор Михаил Ведерников накануне ежегодного отчёта о деятельности правительства в Собрании. Как и на встрече с депутатами-единороссами глава региона кратко озвучил основные показатели развития области в 2024 году, а затем ответил на вопросы представителей фракций КПФР, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко» и «Новые люди», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Фотографии: пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов

Вопрос представителя фракции ЛДПР Антона Минакова касался развития здравоохранения в Псковской области, в частности, районных больниц, где, по словам депутата, ощущается нехватка кадров.

Михаил Ведерников согласился с тем, что в регионе наблюдается дефицит медицинских специалистов, однако в последние годы он уверенно сокращается. Так, на 1 января 2024 года в области было 305 вакансий врачей и 426 вакансий среднего медперсонала, а на 1 января 2025 года дефицит составлял 289 врачей и 258 средних медработников.

«Цифры ещё большие, но динамика хорошая. Благодаря тем мерам, которые мы с депутатами областного Собрания принимали, в 2024 году было трудоустроено 95 врачей и 128 средних медработников. На меры социальной поддержки в этом году в бюджете запланировано почти 210 миллионов рублей. Мы понимаем, что проблема быстро не уйдёт, но темпы неплохие», - подчеркнул губернатор.

Возможностью проиндексировать региональные выплаты в связи с повышением с 1 июля тарифов на энергоносители поинтересовался у главы региона руководитель фракции КПФР Пётр Алексеенко. «Будем смотреть по второму полугодию. Мы понимаем, что, если мы с вами принимаем такое решение, мы должны обеспечить его финансами. Мы держим это в голове», - ответил Михаил Ведерников.

В свою очередь представитель партии «Новые люди» в Собрании Андрей Маковский поблагодарил главу региона за возможность лично обсудить проблемные вопросы. Он отметил конструктивную работу с региональными комитетами по образованию и социальной защите, но вместе с тем сообщил, что в его адрес поступают сигналы о задержке выплат молодым педагогам и уходе «сильных» учителей из школ. Михаил Ведерников взял время, чтобы детально разобраться в ситуации.

Представитель фракции «Справедливая Россия – Патриоты - За правду» Олег Брячак донёс до Михаила Ведерникова адресную проблему псковички. Рядом с участком одинокой пенсионерки, малолетней узницы, установили контейнерную площадку, из-за чего в подвале дома завелись крысы, а огород постоянно завален мусором. «Я бы не стал обращаться к вам, если бы этот вопрос удалось решить в рабочем порядке, как это происходит обычно», - пояснил Михаил Брячак. Губернатор тут же дал соответствующее поручение главе Пскова Борису Елкину с просьбой завтра доложить о результатах.

В продолжение мусорной темы Олег Брячак обозначил проблему вывоза ТКО с Талабских островов. Глава региона напомнил, что вывоз мусора с островов зависит от периода навигации и входит в обязанности регоператора.

Напомним, сессия областного Собрания депутатов, на которой Михаил Ведерников выступит с докладом о деятельности правительства Псковской области за 2024 год, состоится 3 июня.