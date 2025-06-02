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Олег Брячак: Доходы региона растут, несмотря на непростую ситуацию

Результаты деятельности правительства Псковской области за прошлый год отражены в цифрах, с которыми поспорить невозможно, заявил лидер фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Олег Брячак, комментируя отчет губернатора Михаила Ведерникова о работе правительства Псковской области за 2024 год в рамках 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 3 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Нет вопросов (к губернатору), в конструктивном диалоге все вопросы решаются. С будущими министрами лично у фракции "Справедливая Россия" тоже налажен конструктивный диалог. Надеюсь, что когда они станут министрами, этот диалог останется, и работать даже, может быть, они будут еще более эффективно. На протяжении деятельности иногда с главами были небольшие трения, но тоже эти трения конструктивно были улажены. Делаем одно дело, бывает, по-разному смотрим на разные проблемы, у каждого какое-то свое мнение, но общий язык тоже удается найти», - сказал Олег Брячак.

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Он также поблагодарил главу региона за открытость и атмосферу, которую он создает в Псковской области, и за усилия, которые он прикладывает, работая в регионе.

«Мы прекрасно видим результаты, которые отражены в цифрах, с которыми поспорить невозможно. Доходы растут, несмотря на ситуацию, скажем, прямо непростую. Удается вам как-то все это выруливать. Я понимаю, каких это стоит усилий, энергозатрат. Поэтому искренне от лица нашей немногочисленной фракции, избирателей, мы вас благодарим», - добавил Олег Брячак.

Затем он вручил губернатору книгу от депутата Государственной Думы, председателя партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергея Миронова.