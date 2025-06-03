Общество

Двор с привилегиями

На днях стали известны результаты городского конкурса грантов для территориальных общественных самоуправлений. Весной средства распределили через областной конкурс. Представители двух ТОСов из Пскова, на счету которых уже по четыре победы, поделились с Псковской Лентой Новостей, на что тратят деньги и как раз за разом удается попадать в список на финансирование.

Две новых вместо одной старой

Скамейки, урна и асфальт на «козьей тропке» - такие элементы благоустройства появятся в этом сезоне во дворе дома №4 по улице Алехина. Местные жители выиграли областной конкурс грантов для территориальных общественных самоуправлений. Их ТОС называется «Тиконд Ретро», в честь работавшего когда-то в микрорайоне завода, от которого многие и получили квартиры в этом доме.

Нынешняя победа уже четвертая с 2023 года. Через областной и городской конкурсы жильцы понемногу приводят двор в порядок, да и сами делают, что по силам, например, цветы по весне распускаются у каждого подъезда. Но, конечно, поставить детскую или спортивную площадку самостоятельно невозможно. А благодаря присоединению к движению ТОС поэтапно во дворе появились спортивная площадка для подростков, потом прорезиненное покрытие под ней, затем игровая площадка для школьников до 14 лет — в одном конкурсе выиграли оборудование, в другом в тот же год покрытие.

Сначала на Алехина, 4 появилась спортивная площадка.

А началось все с того, что во дворе убрали старую детскую площадку, пришедшую в негодность. Осталось пустое место и неприкаянные школьники. И тут на общее собрание собственников пришел депутат городской Думы Григорий Стороненков. Он-то и рассказал про ТОСы — инструмент для благоустройства, по которому можно получить в городском или областном конкурсе финансирование ровно под то, в чем нуждаются жильцы. Проект каждый пишет самостоятельно. Одним нужнее шлагбаум или видеонаблюдение, другим давно пора заменить почтовые ящики, кому-то не хватает закрытой контейнерной площадки.

«В Псковской области сейчас функционируют около 800 ТОСов, которые объединяют около 150 тыс человек, — сказал в мае этого года губернатор Псковской области Михаил Ведерников. — Мы стараемся, чтобы решения, которые принимаются, всегда были гибкими и актуальными. Программа поддержки ТОС для вас — для активных людей на местах. А мы со своей стороны будем делать все, чтобы вам всегда было комфортно работать».

Также глава региона объявил о создании советов ТОС, одного на областном уровне, и в муниципалитетах. Члены объединения смогут обмениваться лучшими практиками.

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ТОСу «Тиконд Ретро» будет, о чем рассказать. У председателя Татьяны Деренских двое своих детей, сейчас им 9 и 10 лет. Можно сказать, делала все для себя.

«Детей во дворе много, а не было, где им поиграть и попрыгать. Юрист от депутата помогла оформить первоначальные бумаги, содействие оказывало домоуправление. Так постепенно и пошли», - рассказывает Татьяна Деренских, с чего начинали.

Важный этап — одобрение проекта жителями дома на общем собрании. Первоначально соседи высказывали опасения, не будет ли шумно от спортивных игр. Теперь скептики сами выходят с детьми и внуками. Правда, пока дети резвятся, взрослым негде присесть, так и появился нынешний проект со скамейками.

Игровой комплекс — еще один результат работы ТОСа «Тиконд Ретро».

Работа ТОС на улице Алехина иллюстрирует гибкость системы, способной учитывать реальность. Татьяна Деренских живет в доме №6 по улице Алехина. Дом гигантский, на девять подъездов, квартира Татьяны в той его части, что примыкает к дому №4. «Тиконд Ретро» - это три подъезда шестого дома и весь четвертый. Все от того, что председатель из шестого дома, а место под площадку, с которой все начиналось, относится к четвертому. А в целом, оба дома выходят в один общий двор. И малышни в этом дворе за последнее время заметно прибавилось. Родители выводят своих детсадовцев на новые площадки, побегать, покатать машинки. Но место это для более взрослых ребят, маленьким нужен собственный уголок. Так что остальные подъезды шестого дома тоже объединились в ТОС, назвали его «Возрождение», и в этом году выиграли городской конкурс. Их проект потянул на миллион рублей без копеек, по нему поставят детскую площадку с акцентом на самый нежный возраст, скамейки и урны.

«Сложного в этом ничего нет, - Татьяна Деренских настраивает сомневающихся. - От нас работа небольшая: собрать людей, рассказать о проекте, проголосовать, расписать все подробно и сдать документы. Потом уже город или область сами организуют тендер и проводят работы».

По правилам, жильцы должны внести свой вклад в проект — необязательно материальный. Например, «Тиконд Ретро» взял на себя обязательства по дальнейшему содержанию площадок. Пока что убирают с них мусор, а в дальнейшем любой ремонт или покраска станут заботой ТОС.

В планах — организовать зону с качелями для спокойного отдыха и смонтировать видеонаблюдение, под это обязательно напишут еще не один проект.

Руководство к действию

Во дворе неподалеку, на улице Ижорского батальона, 39, работает ТОС с пышным названием «VIP-персоны». Для его председателя Анны Григорьевой все начиналось тоже с потребностей собственных детей. Их в семье четверо, младшему годик, а старшему уже пятнадцать.

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На счету «VIP-персон» тоже четыре победы в конкурсах. О самой свежей стало известно на днях, город выделит деньги на покрытие под уже стоящей детской площадкой. Дважды проекты одобрения не получали, но потихоньку дело двигается.

«Когда в 2022-м году у жильцов с депутатом Григорием Стороненковым зашёл разговор, что неплохо было бы во дворе нашего дома обновить детскую площадку, тот, сказал: "Так создайте ТОС". Теперь у нас уже установлена полноценная воркаут-площадка, и полностью обновлено оборудование на детской».

На улице Ижорского батальона тоже стоят уже две площадки.

Хотя первоначально и Анна Григорьева, и ее соседи плохо себе представляли, что это такое — ТОС. Но мгновенно собрались пять активистов, необходимых для регистрации самоуправления. Название помогли придумать те, ради кого все затевалось — дети. Услышали, как взрослые во дворе обсуждали необходимость установки площадки и съязвили: привилегированные мы, что ли? И взрослые решили: конечно!

Первые проекты помогал составлять живущий в Овсище инженер и краевед Олег Ивченко. Помощь вообще приходила отовсюду.

«С организацией собраний собственников помогали сотрудники «ЖЭУ-16». Всегда можно обратиться в областное управление по муниципальному развитию. Да, чего говорить, с депутатом округа нам очень повезло! Огромную поддержку мы получали в депутатской приёмной, и моральную, и юридическую».

В этом году под детским комплексом появится покрытие.

Планов тут тоже еще не на один конкурс: поставить скамейки со спинками, облагородить народные тропы, заняться зелеными посадками, привести в порядок клумбы.

«Пока этот инструмент работает, обязательно будут новые идеи и проекты. Тем более, с каждым годом наш губернатор Михаил Ведерников всё больше поддерживает это движение. Я смотрела цифры, в первый год финансирование было 50 млн, а теперь 168 млн, и это только в областном конкурсе, город тоже увеличил средства на гранты в три раза. Так что всё ещё впереди!» - уверена Анна Григорьева.

Опыт бывалых — прямое руководство к действию для тех, кто хочет улучшить среду, в которой живет. Истории успешной работы ТОС похожи, как под копирку: была потребность, нашли инструмент, засучили рукава и стали действовать, получая всестороннюю поддержку. Главное — начать.

Юлия Магера