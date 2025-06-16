Общество

Большинство респондентов ПЛН знает, что отметили в стране 12 июня

Большая часть респондентов Псковской Ленты Новостей (70,1%) знает, какой праздник отмечается в стране 12 июня. В опросе на сайте ПЛН принял участие 291 человек.

16.5% опрошенных прямо заявили, что не знают, какой именно праздник отмечается 12 июня.

7.2% респондентов считают, что в этот день произошло принятие Декларации о государственном суверенитете России.

2.8% участников опроса посчитали, что 12 июня отмечается День флага.

2% опрошенных псковичей отмечали 12 июня День независимости.

1.4% посчитали, что состоялся День народного единства.

Из данного опроса можно сделать вывод, что большинство респондентов в курсе, какой повод стал причиной длинных выходных и сокращенной рабочей недели. Несмотря на то, что День России отмечается с 1992 года, для 30% участников опроса этот праздник все еще неизвестен.

На сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Должны ли сообщать людям о причинах и сроках отключения мобильного интернета и связи?