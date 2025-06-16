Общество

В год 80-летия Победы в Псковской области продолжается ремонт воинских мемориалов

В Псковской области продолжаются мероприятия по сохранению исторической памяти, в том числе о событиях Великой Отечественной войны. Ежегодно в регионе приводятся в порядок десятки воинских мемориалов и братских захоронений. В Год 80-летия Победы и в Год защитника Отечества ремонту и восстановлению памятников власти уделяют особое внимание, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фотографии: правительство Псковской области

К юбилею Победы завершен комплексный ремонт памятника Солдату в деревне Высокое Новоржевского муниципального округа. Он установлен в память о работниках колхоза «Искра», погибших во время Великой Отечественной войны.

Мемориал приведен в порядок в рамках региональной программы «Комплекс мер по благоустройству воинских захоронений» государственной программы «Культура, сохранение культурного наследия». На объекте выполнены замена ограды, обновление именных плит, обустройство дорожки, ремонт постамента и самого памятника. Кроме того, благоустроена прилегающая к мемориалу территория.

Еще один воинский мемориал — Братское захоронение воинов Великой Отечественной войны — отремонтирован в деревне Череха Псковского района. Работы на памятном комплексе проведены силами местного территориально-общественного самоуправления на средства гранта областного конкурса проектов ТОС. В рамках проведенных работ обновлена скульптура воина, постамент, гранитная плита и гранитные доски с именами погибших воинов. Списки постоянно пополняются за счет захоронения в могиле останков защитников Отечества, найденных в ходе вахт памяти. В настоящее время в братском захоронении покоятся свыше 200 защитников Отечества.

Ранее губернатор Псковской области сообщал, что число проектов ТОС, посвященных сохранению исторической памяти, ежегодно растет, и в этом году этой теме посвящено рекордное число инициатив. Всего на региональный конкурс представлено порядка ста проектов ТОС, направленных, в том числе, на ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков на общую сумму свыше 30 млн рублей.

Работы по восстановлению мемориалов и памятных знаков в регионе продолжаются и после официального празднования 80-летия Победы. В настоящее время ведутся мероприятия по ремонту и благоустройству воинских захоронений в рамках проектов ТОС на территории Стругокрасненского, Псковского и Великолукского муниципальных образований, а также по комплексной областной программе благоустройства в других муниципалитетах. Всего в 2025 году на средства областного бюджета с софинансированием из местных бюджетов муниципальных образований региона по программе будет отремонтировано 26 воинских памятников.

В правительстве отметили, что благоустройство воинских захоронений, локальный ремонт, косметический ремонт и чистка памятников также осуществляются при участии представителей общественных объединений, предприятий, учреждений, социальных партнеров, в том числе некоммерческих организаций, волонтеров и инициативных граждан.