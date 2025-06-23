Общество

Псковичей приглашают принять участие в грантовом конкурсе «Молоды душой»

Благотворительный фонд «Внуки» и фонд «Память поколений» запустили всероссийский грантовый конкурс, целью которого является поддержка лучших практик и эффективных инициатив центров, работающих в рамках программы «Молоды душой», сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Программа нацелена на развитие инфраструктуры серебряного волонтёрства – привлекательного формата общественно полезной деятельности для старшего поколения. Конкурсанты могут создать условия для активного и осмысленного волонтёрства среди пожилых людей. Главный приз – целевой грант в размере до одного миллиона рублей, предназначенный для дальнейшего роста и расширения деятельности победителей.

Принять участие могут юридические лица, зарегистрированные в России, действующие в форме НКО, автономных некоммерческих организаций (АНО) и региональных Добро.Центров. Организации должны соответствовать положениям российского законодательства, не иметь налоговых задолженностей и ограничений на деятельность.

Заявки принимаются до 4 августа 2025 года включительно. Подробности о правилах подачи заявки и требованиях к участникам опубликованы на официальном сайте конкурса.

Получить дополнительную информацию и задать интересующие вопросы можно в положении о конкурсе.