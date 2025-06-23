Общество

Медианная зарплата псковских медиков выросла до 78 тысяч рублей – аналитики

Медианная предлагаемая зарплата, которую указывают в вакансиях сферы «Медицина и фармацевтика», достигла в целом по РФ 78 тысяч рублей, что на 16% больше, чем в 2024 году. А вот в Псковской области медианная зарплата в медицинской сфере выросла за год на 25% до 78 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей аналитики hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России.

Между тем опрос hh.ru, проведенный в 2025 году, показывает, что своим текущим заработком довольны лишь 29% или треть опрошенных представителей медицинской сферы. Еще 48% оценили свой доход как «средний, но могло бы быть лучше», а вот 13% работников медицины категорически не довольны своим доходом.

В разрезе профессий наибольший доход в СЗФО и в том числе Псковской области в медицине сейчас у главврачей – в вакансиях для них предлагают доход не менее 109,8 тысячи рублей, на втором месте – медпредставители (105,7 тысячи рублей), на третьем – врачи (98,1 тысячи). А вот наиболее активно за год росла зарплата для ветеринарных врачей (+30% до 79,6 тысячи) и ассистентов врачей (+22% до 73 тысячи).