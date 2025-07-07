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Взгляд с небес: аэронавт Максим Валуев о праздничном полёте в честь 25-летия ПЛН

08.07.2025 14:23|ПсковКомментариев: 0

Пилот аэростата Максим Валуев, который будет поднимать псковичей в небо в парке Строителей на празднике в честь 25-летия ПЛН, - опытный и страстный поклонник воздухоплавательного спорта. Родившись и проведя детство в Великих Луках, Максим Валуев посвятил воздухоплаванию почти половину своей жизни. В течение последних пяти лет он успешно выступал в роли пилота, завоевав признание и уважение среди коллег и поклонников. В прошлом году одержал важную победу, став чемпионом Псковской области по воздухоплавательному спорту. В эксклюзивном интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей спортсмен поделился особенностями управления аэростатом, своей мечтой обзавестись личным воздушным шаром и объяснил, как действовать в случае непредвиденных ситуаций.

 

Фото: Небоначинаетсяздесь.рф / «ВКонтакте»

- Максим, расскажите об аэростате, который станет украшением праздника ПЛН. Он ваш личный? Есть ли у него какая-то особенная история?

- Аэростат «Даймонд», на котором планируются привязные подъемы, принадлежит не мне, он принадлежит петербургскому пилоту Андрею Чижову. Я познакомился с ним в 2021 году на соревнованиях. С тех пор он предоставляет мне аэростат в аренду. Аэростат - это недешевое, мягко сказать, удовольствие. Я еще не дорос до того, чтобы владеть своим. Более того, он является полноценным воздушным судном. На самом деле, история этого аэростата уходит корнями в Великие Луки. Уже больше десяти лет он украшает небо этого города. Для меня он важен как символ воздухоплавания и полетов. Это мой первый воздушный шар, на котором я летаю и использую его для участия в соревнованиях, а также для полетов в Пскове и Старом Изборске.

- Вы стремитесь к появлению собственного аэростата, чтобы он стал вашей отличительной чертой?

- Да, конечно. Это долгосрочная цель. У меня был даже проект гербового аэростата. Гербовый аэростат означает, что на оболочке изображается герб региона или города. Пару лет назад я пытался реализовать проект гербового аэростата для Псковской области. Мы хотели создать аэростат, который бы участвовал во всех крупных воздухоплавательных мероприятиях и соревнованиях по стране. Это помогло бы продвигать бренд Псковской области. К сожалению, сейчас эта идея не идет, я пока не увидел должного отклика, поэтому она ждет своего часа. Но в целом, конечно же, хотелось бы иметь свой аэростат, но пока довольствуюсь тем, что есть, и очень благодарен, в том числе, Андрею Чижову, за то, что у меня есть такая возможность.

- Как часто вас, пилота, приглашают на общественные мероприятия? Например, могут попросить арендовать воздушный шар и полетать на нем? Или приглашают на другие мероприятия, как у нас? Насколько часто такое происходит?

- Если честно, пока не очень часто. Я, как пилот-воздухоплаватель, с точки зрения общественной работы не отказываю в интервью, часто фотографии с полетов просят, но, чтобы делать такие приездные подъемы, не часто. У нас есть в Великих Луках интересный проект, называется «Клуб любителей воздухоплавания». Это такая обучающая программа, где мы набираем всех желающих и проводим для них занятия по воздухоплаванию. Это целый курс, который включает занятия и по теории полета, и по воздушному праву, и по метеорологии, и по навигации, и эти занятия заканчиваются практическими встречами. Поэтому для них мы тоже делаем привязные подъемы. Это один из примеров общественной деятельности. Мы это делаем все в благотворительных целях. То есть люди, которые записываются на занятия, нам ничего не платят. Но они получают, в том числе, возможность участвовать, например, в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках в качестве волонтеров, судей, администраторов. Такой проект у нас есть с общественной нагрузкой. 

Столица воздухоплавания. ЛОНГРИД

- На какую высоту будете поднимать гостей на празднике в честь 25-летия ПЛН?

- Режим привязного подъема теплового аэростата подразумевает высоту около 40 метров. Все зависит от скорости ветра: для привязных подъемов нужны максимально благоприятные условия, то есть практически штиль. Эти условия нам позволяют подниматься на привязи до 40 метров.

Подъемы планируется проводить в парке Строителей. Не готов сказать пока, насколько красивый вид будет открываться, потому что на данный момент еще не удалось конкретно в этом месте сделать привязные подъемы. Но очень сам жду этого момента, потому что разрешение на выполнение взлетов, посадок и привязных подъемов на территории Пскова получено только-только. И я, честно говоря, сам уже жду этого момента, когда можно будет над Псковом подняться как минимум на 40 метров.

Гости праздника ПЛН в преддверии Дня города поднимутся в небо

- Это будет первый полет над Псковом за долгое время?

- Да. Когда-то давно в Пскове, лет 15 назад, я организовывал что-то подобное. Но вообще, насколько я знаю, очень давно в городе не организовывались привязные и свободные полеты, то есть без веревки, когда просто по ветру летит судно. Насколько я помню, это, наверное, год 2016-2017, когда последний раз над городом летали аэростаты. Поэтому очень хочется этим летом обнулить этот счетчик и полетать, чтобы люди на нас посмотрели, чтобы мы посмотрели на город с высоты.

Подъем по длительности составляет 5 минут. И очень важно, что мы можем работать только в конце светового дня. То есть примерно за полтора часа до захода солнца. Это особенность метеорологических условий. Летом выраженная термическая активность атмосферы, которая не позволяет летать на аэростате днем. И если вы обращали внимание, везде летом полеты аэростата возможны только утром, с рассветом, например, в 4 утра и вечером, перед заходом солнца. Во все остальное время просто погода и сильный ветер не позволяют безопасно летать

- После успешного полета вы также присваиваете людям звания графа или графини? В чем смысл этой традиции? Какие условия нужно выполнить, чтобы получить такое звание? Планируете ли вы посвящать кого-то в графы и графини на празднике ПЛН?

- К сожалению, на празднике мы не будем присуждать звания. Этот процесс называется «Посвящение в воздухоплаватели». И чтобы его пройти, нужно совершить свободный полет по ветру, то есть без привязи. К сожалению, привязного подъема будет недостаточно, чтобы считаться воздухоплавателем и получить графский титул. Обряд посвящения в воздухоплаватели - это очень интересная традиция. Я бы не хотел раскрывать все детали, потому что воздухоплаватели стараются сохранить этот ритуал в тайне для новичков. Есть определенная традиция, пилот рассказывает определенные вещи, связанные с историей воздухоплавания, и проводит сам обряд, который подразумевает, что все стихии, которые в полете помогают, сопутствуют. Этот обряд сопровождается серьезным и даже торжественным словом. Мы награждаем наших новорожденных воздухоплавателей графскими титулами в соответствии с древней традицией. Остальные подробности станут известны после первого свободного полета.

- Расскажите, бывали ли курьезные случаи? Как действовать, если человеку станет плохо или страшно?

- Для каждого человека, который поднимается на борт даже в рамках привязного подъема, проводится инструктаж по технике безопасности. То есть человек, как минимум, подходит к воздушному шару, слышит звук горелки, видит со стороны, что происходит. Поэтому, наверное, в рамках привязного подъема такая ситуация, когда человек начинает подниматься и боится, не так вероятна. Мы поднимаемся всего на 5 минут.

У человека есть возможность, если он осознает в какой-то момент, что боится высоты, сесть в корзину. То есть он садится прямо на дно корзины и дожидается конца полета. Это на самом деле помогает людям. У меня было мало подобных ситуаций. Я не могу привести личные примеры, особенно внештатные. В воздухоплавании, конечно, случаются разные вещи. Воздухоплавание - безопасный вид деятельности, если смотреть на статистику. Воздушный шар - полноценное воздушное судно, которое проходит регулярные техосмотры. У меня есть свидетельство пилота аэростата, и я ежегодно прохожу медкомиссии. Это гарантирует безопасность полетов. Даже если что-то пойдет не так на борту, например, закончится газ или случится другая неприятность, аэростат не начнет стремительно падать. У него есть предел вертикальной скорости, после которого он перестает снижаться. Над нашей головой находится огромный парашют. Поэтому воздухоплавание - это более чем безопасное занятие. 

Беседовала Олесия Кривченкова

Привязные полёты станут частью праздника, посвящённого 25-летию Псковской Ленты Новостей, который пройдёт 19 июля в парке Строителей. 

Праздник состоится в любом случае, но возможны изменения даты в зависимости от метеорологических условий.

Данное мероприятие - совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем». 

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Теги: #воздухоплавание
Источник: Псковская Лента Новостей
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