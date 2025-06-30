Общество

Гости праздника ПЛН в преддверии Дня города поднимутся в небо

Впервые за много лет жители и гости Пскова смогут совершить подъём на аэростате прямо в центре города. При каких условиях выдается разрешение на подъем шара и какие правила безопасности соблюдают пилоты и их пассажиры, корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал опытный аэронавт Максим Валуев.

Фото: Небоначинаетсяздесь.рф / «ВКонтакте» / На фото: Максим Валуев

Привязные полёты станут частью праздника, посвящённого 25-летию Псковской Ленты Новостей, который пройдёт 19 июля. Гостям предстоит подняться на борту теплового аэростата на высоту около 40 метров.

«Режим привязного подъема предусматривает ограничение высоты примерно до 40 метров, подъем по длительности составляет 5 минут, хотя многое зависит от погодных условий, - объясняет Максим Валуев. - Для безопасного полёта необходимы почти полный штиль и хорошая погодная обстановка. Место, выбранное для полётов, - парк Строителей. До сих пор долгое время официально разрешённых полётов на аэростатах в черте города не проводилось, поэтому событие обещает стать уникальным».

Сам пилот признаётся, что уже давно мечтает поднять воздушный шар над Псковом, ведь подобных мероприятий в городе не было более десяти лет. Последний свободный полет аэростата состоялся ещё в 2016-2017 годах, и теперь организаторы стремятся возобновить традицию.

Пилот подчеркивает, что полёт возможен только при определённых метеоусловиях. Летняя жара вызывает активное движение воздуха, которое делает дневные полёты небезопасными. Оптимальное время для запуска шаров приходится на вечернее время суток - примерно за полтора часа до заката.

«Очень важно, что мы можем работать только в конце светового дня. То есть примерно за полтора часа до захода солнца. Это особенность метеорологических условий. Летом выраженная термическая активность атмосферы, которая не позволяет летать на аэростате днем. И если вы обращали внимание, везде летом полеты аэростата возможны только утром, с рассветом, например, в 4 утра и вечером, перед заходом солнца. Во все остальное время просто погода и сильный ветер не позволяют безопасно летать», - рассказал Максим Валуев.

Каждый участник полёта получает подробный инструктаж по технике безопасности. Пилот отметил, что, несмотря на специфику события, риски минимальны, поскольку участники находятся рядом с аэростатом ещё до начала подъёма и видят, как всё устроено изнутри, поэтому смогут за короткое время привыкнуть к самому шару и его звукам.

«Для каждого человека, который поднимается на борт даже в рамках привязного подъема, проводится инструктаж по технике безопасности. То есть человек, как минимум, подходит к воздушному шару, слышит звук горелки, видит со стороны, что происходит. Поэтому, наверное, в рамках привязного подъема такая ситуация, когда человек начинает подниматься и боится, не так вероятна», - заключил пилот.

Запуск аэростата запланирован в парке Строителей с 19.00 до 22.00 19 июля.

Бесплатно на воздушном шаре поднимут в небо победителей конкурсов к 25-летию ПЛН, а также счастливчиков из числа гостей мероприятия, которым повезет стать обладателем выигрышного билета в лотерее прямо на площадке праздника.

Одним из ярких моментов станет торжественное награждение победителя и призеров конкурса оригинальных логотипов ПЛН.

Приходите вместе с семьей и друзьями!

Праздник состоится в любом случае, но возможны изменения даты в зависимости от метеорологических условий.

Данное мероприятие - совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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