Общество

Детей героев СВО поднимут в небо на аэростате на празднике в честь 25-летия ПЛН

Псковская Лента Новостей готовится провести грандиозное событие — торжественный запуск аэростата, в рамках которого, в том числе, дети участников специальной военной операции совершат подъем в небо над Псковом. Мероприятие состоится накануне Дня города Пскова и посвящено также 25-летию нашего издания.

Всего в воздух поднимутся двенадцать ребят, семьи которых связаны с защитой интересов нашей страны. Это символический жест поддержки и уважения к героизму псковских солдат.

Запуск аэростата запланирован в парке Строителей с 19.00 до 22.00 19 июля.

Также бесплатно на воздушном шаре поднимут в небо победителей конкурсов к 25-летию ПЛН и счастливчиков из числа гостей мероприятия, которым повезет стать обладателем выигрышного билета в лотерее прямо на площадке праздника.

В парке Строителей 19 июля ПЛН организует развлекательную программу с артистами, конкурсами и подарками. Одним из ярких моментов станет торжественное награждение победителя и призеров конкурса оригинальных выложенных логотипов ПЛН.

Приходите вместе с семьей и друзьями!

Праздник состоится в любом случае, но возможны изменения даты в зависимости от метеорологических условий.

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Данное мероприятие - совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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