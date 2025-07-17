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Общество

Выдающиеся успехи студента из Псковской области отметили на Всероссийском студенческом выпускном

21.07.2025 15:35|ПсковКомментариев: 0

Студент из Псковской области принял участие во Всероссийском студенческом празднике «Твой выпускной», сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Россия – страна возможностей».

Фотографии: АНО «Россия – страна возможностей»

Организаторами мероприятия выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, президентская платформа «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Всероссийский студенческий проект «Твой Ход», при поддержке Российского общества «Знание», Национального центра «Россия» и Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых».

Всероссийский студенческий выпускной объединил на площадке Национального центра «Россия» 600 выдающихся выпускников вузов более чем 80 регионов России, которые внесли вклад в развитие университетской среды. В числе участников не только победители всероссийских проектов, но и иностранные студенты, которые имеют достижения в сфере молодежной политики и воспитательной деятельности. Участниками «Твоего выпускного» также стали представители профессорско-преподавательского состава и проректоры, ответственные за реализацию молодежной политики в вузах страны.

«Современное российское студенчество – это поколение созидателей. Мы видим молодых людей, которые не ждут изменений, а сами их создают: берут ответственность, объединяются в сообщества, генерируют идеи и воплощают их в жизнь. Сегодня студенты выходят за рамки учебных аудиторий – они активно участвуют в конкурсах, федеральных проектах и социальных инициативах, формируя новую реальность вокруг себя.  Именно для этого существует платформа «Россия – страна возможностей»: чтобы давать молодым профессионалам инструменты для роста, открывать двери к новым горизонтам и помогать превращать смелые замыслы в настоящие изменения. Дорогие студенты, от лица президентской платформы желаю Вам успехов во всех начинаниях, верных друзей рядом и благополучия! У Вас все получится. Никогда не забывайте, что Россия – страна возможностей», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В торжественной обстановке 26 выдающихся выпускников, которые окончили вузы с абсолютным отличием и достигли высоких результатов в научной, общественной, творческой, спортивной деятельности и медиасфере, а также выпускники, которые за время обучения создали семью и вместе развивали социально-важные проекты, были отмечены на главной сцене Национального центра «Россия».

От Псковской области на Всероссийский студенческий выпускной приглашение получил Иван Ершов – выпускник Псковского государственного университета. Он вошел в число активных студентов, победителей всероссийских проектов и конкурсов, проявивших себя в учёбе и в реализации ключевых молодёжных инициатив, имеющих активную позицию и внесших вклад в развитие университетской среды.

Главная цель мероприятия – признание достижений студентов, их вклад и сопричастность к развитию вузов и молодежной среды, а также формирование сообщества выпускников, готовых развивать образование, науку и культуру страны. В 2025 году выпускной прошёл под девизом «Будем на связи», который символизирует преемственность поколений, сохранение связей с университетским сообществом и уверенного движения вперёд.

 

«Сегодня в Национальном центре «Россия» собрались выдающиеся выпускники, которые вступают во взрослую жизнь. Кто-то уже нашел себя в профессии, а кто-то ищет свой путь. Для каждого из них сегодня открыто множество возможностей благодаря национальному проекту «Молодежь и дети», запущенному по поручению Президента. Сегодня молодые люди могут реализоваться в науке, технологиях, стать авторами собственных социально значимых проектов, творить и создавать в России — стране возможностей», — отметил руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Григорий Гуров.

Всероссийский студенческий выпускной подвёл черту важного жизненного этапа тысячи студентов и стал отправной точкой в их дальнейшем пути. Он напомнил о том, что студенчество – это не просто период обучения, а школа лидерства, ответственности, саморазвития и поиска смысла. «Твой выпускной» объединил тех, кто уже стал частью единого студенческого сообщества страны, и помог сохранить эту связь на пути к новым достижениям.

«У нас каждый третий студент — это участник волонтерских социальных проектов. Вообще, сегодня молодежь — она про пользу. Сегодня молодые люди хотят как можно быстрее в жизни ощутить свой смысл. Найти этот смысл не только в работе, в карьере, но и в общественной деятельности. Поэтому они очень активно принимают участие в НКО, создают их сами, реализуют разные социальные программы и меняют свой город и страну своими руками. И программа «Обучение служением», которую мы по поручению Президента России вместе с Министерством образования и науки России реализуем, она как раз помогает этот смысл найти. Ребята-маркетологи, социологи, инженеры, программисты, те, кто учится на какие-то профессии, еще будучи первокурсниками уже открывают для себя профессию с другой стороны. Они учатся видеть, как их будущая профессия может решать реальные социальные проблемы, как она может нести пользу людям. У них происходит внутреннее преобразование, внутренний дополнительный мотив профессионально развиваться. Это не совсем волонтерство, но в то же время это все про социальное участие человека, и Добро.рф как раз им в этом помогает», — рассказал депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель Экосистемы Добро.рф Артем Метелев.

«Твой выпускной» прошел в формате марафона с образовательными и культурными блоками в онлайн- и офлайн-форматах. На площадке Национального центра «Россия» участников ждали встречи с наставниками и спикерами, мастер-классы, сессии, акция «Письмо первокурснику» от выпускника. Образовательные и мотивационные активности прошли при поддержке Арт-кластера «Таврида», Ассоциации студенческих спортивных клубов России, Центра «ШУМ», студенческого медиацентра Минобрнауки России «НОС».

«Проект "Твой Ход" устроен так, чтобы помогать молодым людям выстраивать прочный фундамент — и для личностного развития, и для профессионального роста. Через участие в конкурсах, спецпроектах, разных направлениях ребята сами формируют свою траекторию и пробуют себя в самых разных сферах. Именно такой рост мы видим в сегодняшних выпускниках, которым хочется пожелать не бояться действовать, не бояться ошибок, потому что они тоже часть пути, и это нормально. Главное — верить в себя, в свои возможности, не терять связь с университетом и студенческим сообществом, которое всегда будет рядом. И, конечно, желаю каждому главного: жить и создавать в России!» — поделилась руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Юлия Епифанова.

Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» и объединяет активную молодёжь, готовую вносить вклад в развитие вузов, регионов и страны. Его миссия — создать условия для раскрытия способностей абитуриентов и студентов и вовлечь их в самостоятельную работу над реформированием образовательной среды. На сегодняшний день платформа проекта насчитывает более двух млн участников.

Источник: Псковская Лента Новостей
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