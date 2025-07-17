Общество

Минтруд: На повышение пенсий матерей 5 и более детей потребуется 11 млрд рублей

Около 11 млрд рублей потребуется в 2026 году на повышение пенсий около 400 тыс. женщин в России, которые имеют пять и более детей, после перерасчета их страхового стажа с учетом всех периодов отпуска по уходу за ребенком. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов на пленарном заседании Госдумы.

Ранее Минтруд подготовил законопроект, согласно которому в страховом стаже будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком. Сейчас существует ограничение - в стаж может быть засчитан уход не более чем на протяжении шести лет суммарно, что позволяет учитывать уход лишь за четырьмя детьми.

«Если говорить о тех мамах, которым мы пересчитываем стаж, то мы оцениваем их количество в более 400 тыс. Сумма, если оценивать, на 2026 год составит 11 млрд рублей», - сказал он.