Общество

В аэропорту Пскова сняты временные ограничения

В аэропорту Пскова сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось об отмене утреннего авиарейсов Москва-Псков и Псков-Москва, а также задержке рейса из Минеральных Вод на Калининград через Псков.

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Напомним, В Псковской области введен режим «Беспилотная опасность».

Всего в области сбито семь беспилотных летательных аппаратов. Один из них в Невельском округе, второй - над Порховом.

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При пролете БПЛА следует оперативно позвонить по телефону 112 или оперативному дежурному УФСБ России по Псковской области 725200.

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В регионе введен запрет съёмки БПЛА и работы оперативных служб на месте их падения.