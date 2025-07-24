В аэропорту Пскова сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко в своем Telegram-канале.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось об отмене утреннего авиарейсов Москва-Псков и Псков-Москва, а также задержке рейса из Минеральных Вод на Калининград через Псков.
Напомним, В Псковской области введен режим «Беспилотная опасность».
Всего в области сбито семь беспилотных летательных аппаратов. Один из них в Невельском округе, второй - над Порховом.
При пролете БПЛА следует оперативно позвонить по телефону 112 или оперативному дежурному УФСБ России по Псковской области 725200.
В регионе введен запрет съёмки БПЛА и работы оперативных служб на месте их падения.