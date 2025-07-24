Общество

День PR-специалиста празднуют в России

Ежегодно 28 июля все российские PR-специалисты разных отраслей отмечают свой профессиональный праздник.

28 июля 2003 года Министром труда и социального развития РФ было подписано постановление о внесении квалификационных характеристик специалистов по связям с общественностью в Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР).

В справочник были внесены характеристики следующих должностей: «Заместитель директора по связям с общественностью», «Начальник отдела по связям с общественностью», «Менеджер по связям с общественностью» и «Специалист по связям с общественностью».

Название профессии идет от английского словосочетания Public Relations, что в переводе означает «общественные отношения». Традиционно, в задачи PR‑специалиста входит работа над имиджем компании, создание благоприятных отношений с клиентами, партнерами, государственными учреждениями и инвесторами, работа со СМИ, организация презентаций и различных общественных мероприятий.

28 июля 2004 года российское PR-сообщество (PR — Public Relations — связи с общественностью) впервые отпраздновало день государственной регистрации профессии. Именно тогда появилась традиция ежегодного празднования Дня PR-специалиста.

Процесс государственной регистрации профессии начался в 2001 году по инициативе Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) и был обусловлен, в первую очередь, необходимостью дальнейшей самоидентификации и внутренней самоорганизации PR-отрасли.

Государственное признание вывело связи с общественностью из разряда теневых профессий. «Пиар» приобрел статус такого же необходимого инструмента, как маркетинг, реклама и другие направления деятельности организации, способствующие развитию бизнеса, и, конечно же, политики, пишет calend.ru.

Свой профессиональный праздник PR-специалисты предпочитают проводить как бренд-событие, способствующее продвижению своей компании или корпоративному сплочению. Программа праздника, конечно же, сочетает в себе образовательные и развлекательные мероприятия. А в некоторых городах к этому дню приурочено проведение региональных профессиональных мероприятий – например, конференций и круглых столов, во время которых PR-специалисты могут познакомиться друг с другом, поделиться опытом и насущными проблемами, найти способы их решения, установить новые связи.