Общество

«Дневной дозор»: Чего не хватает псковским паркам?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как обустроены, озеленены и приспособлены для отдыха с детьми, для спортсменов и прогулок псковские парки? Чего не хватает парковым зонам?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В последние годы в Пскове открывается все больше новых рекреационных пространств, в том числе парковых зон, скверов для горожан. Достаточно вспомнить современный парк Строителей, парк-дендрарий на Мирожке, пользующийся большой популярностью у псковичей парк-пляж «Воздух», не так давно открывшийся парк аттракционов «Волшебная гора». Однако популярных в советское время парков в центре города, таких как Летний и Ботанический сады, новации почти не коснулись. Реконструкция еще одного парка в центре Пскова - Детского - завершилась 12 лет назад. Неудивительно, что в социальных сетях можно встретить сетования псковичей на то, что эти парковые зоны уже не совсем дотягивают до современных стандартов благоустройства и требований разных категорий горожан и гостей города (будь то дети, спортсмены, или люди с ограниченными возможностями здоровья).

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Власти города стараются ситуацию улучшать, больше внимания уделять озеленению города и развитию современных рекреационных зон, правда и в этих вопросах отдельные представители общественности высказывают критические замечания. Такую ситуацию мы наблюдали в связи с продолжающимся ремонтом улицы Некрасова - у жителей города возникло много вопросов к спилу деревьев на этой улице, псковичи привыкли к зеленому центру города. Надо отдать должное муниципальным властям - в своем Telegram-канале глава города Борис Елкин дал развернутые пояснения о причинах сноса деревьев и о планах по восстановления зеленых насаждений. Он сообщил, что большинство деревьев вдоль тротуаров на Некрасова представляют реальную опасность для горожан. Более 90% деревьев являются сухостойными, поражёнными грибком или находятся в аварийном состоянии. Оставлять их нельзя – это прямой риск для людей, автомобилей и зданий. Но, как подчеркнул Борис Елкин, вместо спиленных посадок будут высажены новые, молодые деревья. Возле здания правительства области уже начинают появляться хвойные и лиственные молодые деревья, кустарники, а в ближайшем будущем, по словам главы города, появятся еще и цветы.

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А появятся ли новые цветы и молодые насаждения в парковых зонах нашего города? Как обустроены, озеленены и приспособлены для отдыха с детьми, для спортсменов и прогулок псковские парки? Чего не хватает парковым зонам - Wi-Fi, малых архитектурных форм, сценических площадок? Проходят ли парковые зоны нашего города инсектицидную обработку? Эти вопросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Глава Пскова Борис Елкин отметил, что в городе немало парков, и число их с каждым городом растет. Он подчеркивает, что старые парки власти города стараются оперативно реконструировать и благоустраивать и, по словам Бориса Елкина, речь идет не только о зеленых пространствах в центре города, но и о его окраинах, спальных районах. Градоначальник добавил, что власти Пскова стремятся обеспечить не только возможности для отдыха псковичей в парках и скверах, но и их безопасность - проводится обработка этих территорий от клещей.

«У нас много на территории города зон для отдыха, и с каждым годом их становится больше, появляются дополнительные места, также мы благоустраиваем и реконструируем существующие. Это хорошее подспорье, что наши горожане могут ездить не только в центр для того, чтобы погулять, но и в спальных районах могут спокойно провести время с близкими и детьми. Конечно, не все территории предусматривают детские площадки. Это связано с тематической направленностью этих мест, не везде это уместно и актуально. Но при благоустройстве территорий и строительстве новых мы стараемся это учитывать и устанавливать соответствующие архитектурные формы для отдыха, и также детские площадки. Есть ещё ряд больших общественных территорий, благоустроенных и неблагоустроенных, и этим вопросом мы постепенно занимаемся, так что с каждым годом их появляется всё больше и больше. Основная программа, которую мы реализовываем, это "Формирование комфортной городской среды"».

Экс-генеральный директор ООО «Псковский трест зеленого хозяйства» Михаил Шараев считает что за последние годы в городе появилось множество действительно хороших и интересных парков, в частности благодаря работе депутатов, но вот с озеленением города, по мнению Михаила Шараева, проблемы есть, особенно с содержанием свежепосаженных деревьев.

Фото: Псковское региональное отделение партии «Яблоко»

«Я считаю, что большие сдвиги по развитию зелёных зон сделаны благодаря усилиям всех, кто в этом участвует. Появилось много хороших объектов, например, давно просили сделать парк Строителей и набережную Псковы. Также сделаны зоны в микрорайонах, и это продолжается каждый год с помощью усилий депутатов. Но с моей стороны было бы нескромно сказать, что сейчас стало хуже, но, к сожалению, это так. У нас были хорошие наработанные традиции, не зря город Псков удостоился такого звания, как самый зелёный город, но дело, которое касается деревьев, идёт в нехорошую сторону. Уход за деревьями сейчас сведён к нулю».

Большое количество зеленых парковых зон - это всегда хорошо, по мнению депутата Псковской городской Думы по 12-му округу Григория Стороненкова. Поэтому парки и скверы есть не только в центре города, но и в таких районах, как, например, Овсище. Те зеленые зоны, которые уже есть на территории микрорайона, псковичам нравятся, потому что при их проектировании были учтены все интересы местных жителей, утверждает депутат. Как уточнил Григорий Стороненков, в его округе планируют создать новые рекреационные пространства.

«Все общественные зоны отдыха, которые у нас создали, появились в основном в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" и в рамках инициатив жителей, которые они выдвигали. Соответственно, были пожелания, были рабочие группы, которым давался проект, и администрация делала сквер, либо парк. Так что на то время пожелания жителей были реализованы, это сквер "Соколинка", парк Гагарина, сквер Варлаамовский, воркаут-центр на Леона Поземского. Сейчас мы пошли дальше, в этом году мы хотим выйти с проектом по парку Гагарина, сделать коррекцию».

Обновленные зеленые территории появятся и на округе коллеги Григория Стороненкова - депутата Псковской городской Думы, директора ГТРК «Псков» Натальи Юрченко. Она поделилась информацией о планах по реконструкции сквера у гостиницы «Рижская» и рассказала о том, как в конечном итоге преобразиться эта парковая зона.

«В этом сквере заинтересованы жители всей окрестной территории, а она очень большая и густонаселённая. Огромное количество детей ходило на эту детскую площадку, но в последние годы она стала уже совсем опасной, её действительно надо было ликвидировать и заменять на какую-нибудь другую. Сквер прекрасный, и хотелось бы, конечно, уже присвоить ему название, потому что у нас идёт тенденция присвоения, и здесь было бы замечательно придумать название, которое за ним закрепится. Самая главная задача в этом сквере – это реализация пожеланий жителей. Первая строчка пожеланий состояла в том, что нужно сохранить всё зелёное. Я абсолютно здесь согласна, потому что это маленький парк, в котором можно укрыться в жару, который привлекает внимание, там есть такие растения, которые в принципе больше нигде не встречаются, это такой маленький ботанический сад. Территория очень ухоженная, в ней прекрасно растёт зелень, трава, довольно аккуратно посажены пионы. Контракт рассчитан на два года, сумма очень большая, почти 80 миллионов. Будут уложены дорожки, заасфальтированы, частично уложена плитка, будет большая детская площадка, которая будет разделена на две зоны, то есть для совсем маленьких и для более старших детей. В проекте были такие конструкции, как колокола. Я когда увидела, сказала: "Уберите, ради Христа", потому что жители вокруг и гостиница этому не обрадуются. И мы с проектировщиками и с администрацией города достаточно долго работали в этой части. Мне присылали проект, рассматривали, думали, отправляли обратно и вносили очень большое количество изменений».

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Член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров положительно оценивает благоустройство парковых зон нашего города, но, по мнению эколога, есть нюансы, на которые стоило бы обратить внимание.

«Парковые зоны в Пскове в целом я оцениваю хорошо. Сейчас они остаточно неплохо и современно оборудованы, есть скамейки и урны, есть озеленение, уход, содержится в хорошем состоянии. Но есть некоторые моменты, на которые стоило бы обратить внимание. Допустим, Дендропарк: газоны поддерживаются, довольно чисто, но в этой парковой зоне играют в футбол, хотя спортивные мероприятия на этой территории проводиться не должны. Из-за этого на газонах возникают проплешины, там, где должна быть трава, её нет, потому что она вытоптана. В целом по парковым зонам у меня, как гражданина Пскова, никаких претензий нет, мне нравится. Что касается Корытовского лесопарка, то я постоянно замечаю, что проводится вырубка. Другой момент, что вырубаются деревья, пока не ставлю вопрос – это деревья больные или нет, и почему-то брёвна складываются и вывозятся с большим промежутком времени. Получается, на этой территории идёт процесс гниения, разрушается ближайшая локальная экосистема вокруг гнилых брёвен. Вполне может быть, что идёт заражение и вокруг этой территории».

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По словам псковского архитектора Владимира Васильева, парков много не бывает, вот и в Пскове, по его мнению, их недостаточно. Те парки, которые находятся в центре города, достаточно хорошо оснащены и в архитектуру города вписываются. Но, по его мнению, есть и другие территории, которые могли бы стать зелеными рекреационными зонами. Например, территория вокруг Окольного города.

Фото: Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова

«Их никогда не бывает слишком много, как и золота. Ещё в 60-е годы было задумано, что всё зелёное кольцо вокруг Окольного города превратится в единый общегородской парк. Равно как и было задумано развить большой городской парк по генплану на том месте, где сейчас находится территория псковского ДСК. Начнём с кольца вокруг Окольного города. Сделали только южную часть, там, где Ботанический и Летний сад, и тем ограничились, а остальное - в резерве. Никто этим не занимается, никто на эту тему не работает, территория пропадает. Часть парков в центре города активно используется, они достаточно насыщены учреждениями развлекательного характера».

Главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин сообщил, что проблем с нехваткой парковых зон и с их озеленением наш город не испытывает. Правда, по его мнению, многие из парков требуют реконструкции, модернизации, но по оценке главного архитектора региона, облик города они не портят.

«Парковых зон на самом деле очень много, и Псков – это зелёный город. Есть большие территории, есть маленькие, но проблема в том, что нужно всё приводить в порядок: где-то нужна санитарная вырубка, где-то новые посадки. Организации благоустройства на таких территориях, как, например, вдоль стены, где раньше были аттракционы, могут делать фонтаны и разные точки развлечения. Также развивается территория Финского парка. Напротив него есть Гремячая башня, тоже интересная территория, и Застенная улица – это всё можно было бы организовать в единую прогулочную зону отдыха, чтобы реконструкции отвечали современным требованиям. Река Пскова и то, что вокруг неё – это не каждому городу дано, и я считаю, что с зелёными зонами у нас всё очень неплохо».

В сегодняшней программе мнения наших экспертов разделились. Одни наши собеседники считают, что в городе парковых зон и скверов не хватает, и, даже называют территории, которые требуют внимания властей. Вторые эксперты убеждены, что в городе с парками и зелеными зонами проблем нет. Впрочем и те, и другие отдают должное усилиям городских властей, которые активно модернизируют и облагораживают парковые территории Пскова, причем не только в туристической его части, но и на окраинах.

Александра Братчикова